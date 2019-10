La duda se ha apoderado de los inversionistas y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera busca combatir la incertidumbre anunciando los planes fiscales de México y explicando como el gobierno enfrenta los problemas de recaudación.

En el marco de The Economist Mexico Summit, realizado en la Ciudad de México, el encargado de la hacienda pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoció que la economía mexicana enfrenta dos grandes problemas: el marginal crecimiento que se ha venido registrando desde 1982 y la desigualdad entre grupos y regiones.

En su búsqueda por combatir la desigualdad en el país y apoyar a la clase menos favorecida, el gobierno de López Obrador ha impulsado una serie de programas sociales a través de becas y pensiones a adultos mayores que implican no sólo una redistribución el gasto público, sino que, en buena medida, castiga el destinado a otros rubros y proyectos de inversión.

Con la promesa de no aumentar los impuestos ni adquirir deuda, el gobierno de López Obrador se ve comprometido a garantizar un Presupuesto de Egresos responsable y, a pesar de los recortes y su política de austeridad, la duda de cómo cubrirá esos programas sigue preocupando a los inversionistas.

En su participación durante The Economist Summit, Arturo Herrera indicó que “la recaudación va en línea, si toman el ingreso bruto del IVA, va como lo habíamos planeado, una parte importante de lo que los números reflejan es que nosotros encontramos devoluciones de IVA de años anteriores que se habían acumulado alrededor de 40,000 millones de pesos” y aclaró que la caída del 7.5 por ciento en las finanzas públicas de septiembre, respecto al mismo mes de 2018, corresponde a una devolución del IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Lo que si admitió fue que, si bien en los primeros tres años del gobierno de López Obrador no se incrementarán impuestos como lo prometido, en 2022 será necesario repensar la estructura tributaria del país debido a que será inminente elevar los niveles de recaudación, por lo que “el país eventualmente va a requerir un marco tributario distinto,” dijo.

“Empezamos por una política de austeridad para demostrar que podíamos hacer un espacio fiscal en la parte del gasto. Los contribuyentes ni estaban seguros del uso de sus recursos, hay que generarles confianza antes de pedirles. Nos tenemos que asegurar de que los impuestos que tenemos se cobren,” declaró Herrera.

Herrera reconoció que es importante fortalecer la confianza de las personas contribuyentes en el país y los esfuerzos que el gobierno debe realizar para transparentar el destino de los recursos, además de mantener una política de ahorro fiscal.

En busca de inyectar mayor confianza a los inversionistas, Arturo Herrera destacó que Hacienda busca tomar medidas que le permitan enfrentar los restos cíclicos de la economía, “Mexico está relacionado con lo que ocurre en Estados Unidos. En crisis económica se necesita establecer políticas fiscales contra cíclicas fiscales eficientes. Ese es un gran reto para México, que no tiene un fondo contra cíclico y marca la diferencia con las economías desarrolladas.” México no tiene credibilidad para generar una política contra cíclica, “las calificadoras no lo aprueban, nosotros tenemos un fondo, pero hay que convertirlo en contra cíclico, sus reglas y lo que ha sido más difícil para mí, es que pasa por el Congreso”.