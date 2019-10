Operadores de telecomunicaciones invierten poco en México

El empresario Carlos Slim aseguró que AT&T es un “muy buen cliente”, ya que la empresa estadounidense no invierte en infraestructura en México, al igual que otros competidores, y tiene que rentar la red de Telcel.

Indicó en conferencia de prensa que han estado ofreciéndole a AT&T y Telefónica las dos cosas más importantes que se pueden ofrecer a un competidor: la renta de sus radio bases y el roaming.

“Cuando llegó AT&T presumió que construiría su red, que la nuestra no la iba a usar, ahora resulta que es muy buen cliente; yo no debería estar diciendo eso, pero es nuestro cliente, porque como no invierten ellos usan la red del que tiene”.

Slim comentó que en la telefonía móvil tiene como competidor a AT&T, que es el más grande del mundo, y a Telefónica, que es el más grande de Iberoamérica, las cuales, opinó, invierten poco.

Explicó que en lugar de destinar recursos para competir en el mercado lo hacen en la prensa, en los medios, pagando abogados para hacer gestiones, “diciendo barbaridades”.

De hecho, recordó que con AT&T fueron socios 25 años, después decidió entrar a México, comprar Iusacell y Nextel con los recursos provenientes de la venta de su participación, no obstante, insisten en que Telcel los subsidie.

”Es la empresa más grande del mundo, deben 190 mil millones de dólares y quiere que le demos 20 millones de dólares de subsidios o 25 millones, que con eso va a competir y que eso facilita la competencia, mantener la asimetría en la interconexión”.

Consideró que deberían invertir, dar servicio y tener calidad, en lugar de argumentar que porque son grandes les den un “cachito” a fuerza.

“Estamos incrementando las inversiones de Telcel y Telmex en México de manera sustancial, vamos a estar invirtiendo alrededor de 40 mil millones de pesos al año, es una decisión que obviamente tiene que irse ajustando con el tiempo”, agregó el empresario.

Fuente Notimex.