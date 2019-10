Espaldarazo de Slim al gobierno de AMLO tiene letras chiquitas

Poco habitual es que el empresario Carlos Slim convoque a conferencia de prensa, a menos que tenga algo verdaderamente importante que decir y quiera tener los reflectores para que sus palabras tengan mayor eco.

Ante un amplio grupo de reporteros reunidos en las oficinas del Grupo Financiero Inbursa, el “ingeniero,” como se le conoce al magnate mexicano, se mostró sonriente y mesurado en sus declaraciones al anunciar que sus inversiones en México podrían alcanzar los cien mil millones de pesos en proyectos claves de infraestructura durante los años que restan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Si algo ha preocupado a los analistas económicos ha sido la reducción en el presupuesto público destinado a proyectos de construcción e infraestructura, que en años anteriores mantuvo a flote las variables macroeconómicas generando empleos en manera aceptable.

La inversión privada viene como anillo al dedo ante la desaceleración o riesgos de recesión y más cuando un gobierno se rige por políticas de austeridad que recortan el presupuesto a programas de infraestructura. Bajo este contexto, el anuncio del ingeniero bien podría llegar como hipnótico a los problemas de sueño que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha venido sufriendo.

Pero discurso de Carlos Slim no deja de tener letras chiquitas que son mensajes claros y directos para el gobierno de AMLO. El ingeniero sabe que para que la economía mexicana crezca, no es suficiente tener una inflación controlada y un tipo de cambio estable, o que será suficiente inyectar recursos para reactivar la economía desde el gasto en la base poblacional menos favorecida, sino que para contrarrestar un anémico dinamismo se necesita de la inversión como motor del PIB.

AMLO necesita la inversión de Slim y él está dispuesto a inyectar 5 mil 200 millones de dólares a la economía mexicana si y solo si la administración de López Obrador otorga contratos a sus compañías.

En su conferencia de prensa, Slim adelantó que entrará a competir en los planes de infraestructura del gobierno federal, pero no sabe quién va a ganar y quién no, por lo que, de ganarlos, “serían inversiones de alrededor de 100 mil millones de pesos” para los proyectos estrellas del gobierno de López Obrador como el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

“Hay muchos proyectos y hay mucho dinero, lo que hay que hacer es encauzar ese dinero que hay mundialmente y en la banca nacional (…) están buscando mercados como México donde puedan dirigir sus inversiones con mejores rendimientos.” Carlos Slim

En pocas palabras, la propuesta de Slim es un “ganar-ganar.” El gobierno de López Obrador busca impulsar la economía del sureste mexicano, olvidado por sexenios pasados y en dónde se concentra la mayor cantidad de población en condiciones de pobreza y pobreza extrema. En estas zonas, lo que le interesa al grupo Carso es involucrarse, económica y con su fundación, para impulsar el desarrollo de la región, lo que, en palabras del ingeniero “es una gran oportunidad de México.”

Con el espaldarazo de Carlos Slim al gobierno de AMLO, la confianza en México podría verse saneada después de la incertidumbre sembrada por el cambio ideológico en la política económica del país y la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, el mayor proyecto de infraestructura en décadas.

“La inversión privada, de las empresas, no depende de la confianza, sino de la demanda en el mercado, ya que quien no invierte porque no hay confianza le van a robar el mercado”, advirtió Carlos Slim Helú.