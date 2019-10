T-MEC cada vez se aleja más de ser firmado en EUA

Fue en noviembre de 2018 cuando Argentina atestiguó la firma del acuerdo alcanzado por México, Estados Unidos y Canadá, sobre su libre comercio, después de meses de renegociación con altibajos irracionales que más bien parecían estar en función del temperamento del presidente Donald Trump.

A poco menos de un año del tan esperado acuerdo, parece que hay pocas posibilidades de que la ratificación del T-MEC se concrete antes de las elecciones estadounidenses de 2020. La aparente inamovible postura de la jefa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que se resiste a ceder ante las presiones de Donald Trump y a las insistentes recomendaciones del primer mandatario mexicano, mantienen el freno a la votación del documento.

El proceso del T-MEC se tiñe de política con un primer mandatario republicano encaminado a la reelección en un gobierno presionado por la ratificación del acuerdo que él mismo llamó a revisión, y en contraparte, una líder demócrata que insiste en inyectar dudas sobre las disposiciones laborales y de aplicación acordadas con México en la transición radical de un cambio de gobierno en 2018.

Pero las esperanzas de que la Cámara baja llame a votación antes de que finalice noviembre y se cumpla un año del nacimiento del T-MEC, parecen alejarse. En su más reciente mensaje para presionar a Pelosi, Donald Trump se mostró más mesurado que en tiempos pasados.

“No puedo creer que la nerviosa Nancy Pelosi no esté actuando más rápido en relación al TMEC. Su gente lo quiere, pero no saben por qué no lo ha sometido a una votación bipartidista. ¡Se está tardando mucho!”, dijo Trump en Twitter.

A finales de septiembre pasado, el mandatario estadunidense puso en duda la ratificación del T-MEC antes de las elecciones de 2020 debido a la intención de la oposición demócrata de iniciar un juicio político en su contra y advirtió que, si eso ocurre, el Partido Republicano hará las cosas “a su manera” cuando “recupere la Cámara de Representantes el año que viene”, en las elecciones generales de noviembre del próximo año.

Pero Trump no ha sido el único que busca instar a Pelosi a votar el T-MEC antes de acción de gracias. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha intensificado sus esfuerzos para concretar el proceso.

En reuniones con legisladores demócratas en México y en una carta enviada a la líder de la Cámara, el mandatario mexicano aseguró que su gobierno cumplirá con la reforma laboral lograda por su antecesor, Peña Nieto, en su intento por disipar las dudas de una competencia desleal en temas salariales y de libertad sindical.