Cuota a visitantes extranjero y la estrategia de Turismo en México

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, aseguró que de aplicarse el aumento en la cuota del Derecho de no Residente (DNR) a los visitantes extranjeros, cuyas naciones tengan acuerdo de supresión de visas con México, no tendría ningún perjuicio en el turismo y por el contrario, se mantendría el crecimiento.

Tras su participación en el Congreso de Investigación Aplicada al Turismo, realizado en la Universidad Panamericana, señaló que los recursos se destinarían para mejorar los servicios migratorios en aeropuertos.

Torruco explicó que esta es una propuesta de la Secretaría de Hacienda. “Yo la respeto, no considero que pueda afectar al turismo por el patrimonio que tenemos y hay otras prioridades, como canalizar recursos para solventar una serie de problemas como los migratorios en los aeropuertos”.

Cabe recordar que los visitantes que ingresen a México vía aérea, marítima o terrestre, que no sean residentes en el país, y sean nacionales de países con los que México tiene acuerdo de supresión de visa, deben pagar una cuota que es el Derecho de No Residente, que acredita su condición de Visitante No Inmigrante.

En el marco de la discusión de la Ley de Ingresos 2020, la Cámara de Diputados aprobó los cambios en la cuota de DNR y servicios migratorios, pero el Senado realizó varios cambios a éste y otros dictámenes.

Previo a declarar inaugurado el Congreso, relató que el turismo representa 9.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y durante la presente administración, de enero a agosto de 2019, han arribado 29.8 millones de visitantes extranjeros, 7.6 más que en igual lapso de 2018.

El dinamismo del turismo puede observarse porque esos turistas han dejado una derrama económica de 17 mil 150 millones de dólares, cifra superior en 13.5 de lo obtenido en el mismo periodo de 2018, refirió.

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que el gasto medio de los turistas fue de 918.6 dólares, es decir, un aumento de 11.5 por ciento que lo alcanzado de enero a agosto de 2018.

El turismo, recordó, tiene por objeto ya no hablar sobre la macroeconomía, sino beneficiar a la población local de los destinos turísticos, ya que dicho sector es concebido como herramienta de reconciliación social.