La Ley de Ingresos incluida en el Paquete Económico que define en qué, cómo y con qué, México va a ejercer su presupuesto en 2020, fue aprobada en el Senado con modificaciones, eliminándose la iniciativa de legalizar los llamados autos chocolate.

El dictamen, aprobado en lo general y los artículos no reservados con 59 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones, permitirá captar seis billones 103 mil 317.4 millones de pesos para el Ejercicio Fiscal del segundo año de gobierno de López Obrador, el primero que su administración construye y en el que se define su estrategia fiscal y política de gasto.

¿Los cambios que realizó el Senado? La eliminación del cobro de derechos de agua para uso agrícola y agropecuario; del artículo transitorio para la legalización de unos 18 millones de autos “chocolates”, entre otras modificaciones menos relevantes que no alteró la recaudación de recursos federales.

Con este proyecto, el gobierno de México busca encaminar a la economía a un crecimiento del Producto Interno Brito en dos puntos, establecer un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, y prevé una plataforma de producción de petróleo crudo de un millón 951 mil barriles diarios. De la misma manera, pronóstica en 49 dólares el precio de barril de petróleo.

En cuanto a la deuda, el Legislativo aprobó al ejecutivo un monto de endeudamiento neto interno por el orden de 532 mil millones de pesos, y un endeudamiento externo neto de cinco mil 300 millones de dólares. ¿Lo utilizará o no? Pues el gobierno federal asegura que no lo requerirá; sin embargo, no niega tener lo que el titular de Hacienda llama “un chaleco antibalas.

Para la Ciudad de México, permite un monto de endeudamiento de cuatro mil millones de pesos para el financiamiento contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio de 2020.

A detalle, la Ley de Ingresos para 2020 otorga estímulos fiscales a las pequeñas y medianas librerías del país, destaca el quitar el artículo décimo quinto transitorio, que aprobaron los diputados, la modificación de la carátula de ingresos, pues al eliminar de la Ley de Derechos el cobro al derecho de agua para uso agrícola, se requiere el ajuste de ingresos y se adiciona un transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación, que tiene el objetivo de que los adeudos del IMSS, a cargo de entidades federativas, sean regularizados mediante convenios de pago en parcialidades.

Así como parte de las modificaciones a la Ley de Ingresos fueron enviadas a la Cámara de Diputados para su revisión y votación, la Miscelánea Fiscal que contempla reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación. También se aprobó el dictamen de la minuta de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que se envió al Ejecutivo Federal por no haber sido modificado y que, entre otras cosas, pretende romper el círculo vicioso en el que se encuentra atrapado Petróleos Mexicanos, mejorar la sistemática jurídica de la Ley y brinda certeza jurídica a los asignatarios.

