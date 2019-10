78% de los empleados mexicanos no tiene condiciones dignas de trabajo: Estudio

El tercer estudio de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) encontró que en México el 15.1 millones de trabajadores no cuentan con ingresos suficientes para sostener a una familia.

Los resultados del «Tercer Reporte del Observatorio de Trabajo Digno» elaborado por la ACFP señala que actualmente en el país hay 25.4 millones de personas, el 78 por ciento de los empleados mexicanos, no tienen condiciones dignas de trabajo, es decir, que su jornada laboral semanal es de más de 48 horas, su ingreso es insuficiente, además de que no cuentas con seguridad social ni prestaciones de ley y/o está contratado vía outsourcing.

De acuerdo con el reporte para que un empleo sea considerado como digno, se debe elegir de manera libre, con una remuneración equivalente al trabajo, estabilidad e indemnización por despido, además de participar libremente en sindicatos y tener derecho a huelga.

El desglose de los datos señala que 15.1 millones de personas, tienen un ingreso insuficiente para sostener a una familia, mientras que cuatro de cada diez no tienen afiliación a la seguridad social, lo que equivale a 14.8 millones de personas.

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la organización, comentó a Forbes, que que no solo es cuestión de tener trabajo y que alcance para la canasta básica, sino que también se tengan condiciones dignas de trabajo. No obstante señalaron que “el sistema económico actual no garantiza trabajo digno para millones de personas, es decir empleo con salario suficiente y seguridad social”.

El directivo detalló que las entidades con mayor número de trabajadores con ingresos insuficientes son Morelos con el 75 por ciento, Tlaxcala con 72 por ciento, el Estado de México con 69 por ciento, Veracruz con 67 por ciento y Oaxaca con 67 por ciento.

Por su parte María Ayala, investigadora de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, explicó que el 43 por ciento de la población trabajadora no cuenta con seguridad social, mientras el 53 por ciento no cuenta con un contrato de trabajo estable debido a que están contratados vía outsourcing lo que impide que tengan este tipo de prestaciones laborales.

Para revertir la situación de condiciones labores no dignas el organismo exhortó a un aumento de 30 pesos diarios al salario mínimo, así como tomar medidas legales para combatir la subcontratación laboral.