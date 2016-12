Mario Villanueva sale de prisión en Estados Unidos; será deportado a México

Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, dejará el viernes la prisión estadounidense tras cumplir una sentencia por lavado de dinero.

Tras cumplir una sentencia en una prisión de Lexington en Kentucky por generar activos a partir de delitos u acciones ilícitas (lavado de dinero), Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, será entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para completar un proceso de deportación a México.

A través de una misiva difundida en medios de comunicación, Villanueva indicó que fue condenado en la unión americana por el delito de lavado de dinero en junio de 2013. En México también le esperan cargos por el mismo delito, por lo que será deportado el próximo viernes.

“Seré liberado este viernes 23 de diciembre, pero por ser extranjero, las autoridades de migración (ICE) me deportarán a México con un trámite de una semana a un mes”, indicó el ex gobernador, según cita La Jornada en su portal web.

“Voy a la cárcel, pero ignoro a cuál y dónde. En México continuaré la lucha por demostrar mi inocencia“, destacó Villanueva, quien sumó casi 16 años en prisión tanto en México como en EE.UU., por presuntos vínculos con el cártel de Juárez, liderado entonces por el capo Alcides Ramón Magaña.

Pide cárcel domiciliaria

Trascendió que tras ser entregado a las autoridades mexicanas, Villanueva solicitará a autoridades mexicanas cumplir en prisión domiciliaria la pena que tiene pendiente en el país, debido a motivos de salud.

Según rescata el semanario Proceso, el ex gobernador indicó que tiene padecimientos respiratorios y artritis, entre otras enfermedades, por lo que requiere de aparatos y equipos especiales, además de varios medicamentos.

“Las autoridades de los Estados Unidos me entregaron mi expediente médico con la recomendación de que en México se me proporcionen condiciones médicas similares a las que aquí se me dan, pues de otro modo no se garantiza mi salud, llevaría muy mala calidad de vida con sufrimiento físico, y viviría menos”.

“Ya que mis enfermedades son calificadas como graves y crónicas, por lo que el Gobierno de los EU me tiene en una prisión hospital con la mejor atención médica, disponible las 24 horas del día. En ninguna cárcel federal de México hay las condiciones para proporcionarme la atención médica que necesito, deberían llevarme directamente a mi casa, pero no será así”, explicó en la misiva.