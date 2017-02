¿Sabes cuánto necesitas ganar para comprar una casa en la CDMX?

¿Te has preguntado cuánto necesitas para comprar una casa en la CDMX? En la mayoría de los caos, el salario mínimo es insuficiente para pagar una hipoteca.

Comprar una casa propia es uno de los principales objetivos de las familias mexicanas. No estar sujetos al pago mensual de una renta, contar con un espacio propio o ser simplemente dueños de un patrimonio, éstas y más son las razones para comprar una casa, sin embargo, en México buscar este sueño puede convertirse en una verdadera odisea.

De acuerdo con un reporte de Propiedades.com., el ingreso familiar mínimo que se requiere para comprar una vivienda en la Ciudad de México es de 14 mil pesos para una casa de sólo 500 mil pesos.

Se trata de una cifra que además varía dependiendo de la institución financiera con la que se solicite un crédito hipotecario, pero se estima que, en general, el rango va de los 14 a los 18 mil pesos.

“El mínimo de ingresos depende de la cantidad objetivo, si pides un millón de pesos de crédito y si vas a estar pagando 10 mil pesos por cada millón, necesitan que ganes 31 mil 500 pesos. La relación siempre es 3 a 1”, destaca Fernando Soto-Hay, director general de Tu Hipoteca Fácil, según cita El Financiero.

El diario citado destaca que en caso de que se desee comprar un inmueble de 500 mil pesos, el simulador de crédito hipotecario de la Condusef muestra una lista de 10 instituciones financieras. De este listado, la que solicita el menor ingreso familiar a comprobar es Afirme, que pide un ingreso bruto de 7 mil 304 pesos y pagos mensuales de 6 mil 484 pesos, por un crédito a 10 años de 425 mil pesos.

Pero eso no es todo, en este escenario el solicitante tendría que destinar 89% de su ingreso a la compra de su casa, lo que excede el 30 a 40% del total de un salario que se recomienda destinar al pago de un crédito.

“La regla general o la práctica recomendada es que la deuda no rebase 30 por ciento del ingreso, es una regla financiera básica. Si destinas un poco más, el porcentaje no debe superar el 40 por ciento del ingreso, que, en algunos casos en los que las personas tienen ingresos elevados, puede no representar un problema serio”, destaca Soto.

La odisea de comprar una casa

Según rescata la revista Forbes, es precisamente esta disparidad entre los precios de las viviendas y el salario promedio de los mexicanos lo que vuelve tan difícil conseguir una casa propia.

Y es que según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros arrojan que 70% de la población económicamente activa tiene ingresos equivalentes o menores a 5,000 pesos. Esto quiere decir que siete de cada 10 mexicanos pueden destinar menos de 1,700 pesos al mes para el financiamiento de una hipoteca.

Lamentablemente, prácticamente ninguna propiedad podría comprarse con este monto mensual.