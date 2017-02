Alma Siller, la mexicana que devolvió su visa en protesta al Gobierno de Trump

En defensa de la dignidad de los mexicanos contra los discursos antiinmigrantes de Donald Trump, mexicana decide regresar la visa otorgada por la embajada de Estados Unidos.

México – El pasado lunes 30 de enero, la mexicana de 59 años Alma Siller, oriunda de Hermosillo en el estado de Coahuila, acudió al Consulado de los Estados Unidos para devolver su visa en protesta al Gobierno de Donald Trump.

Debido a los constantes ataques de índole xenofóbico por parte del actual Presidente Donald Trump hacia los mexicanos, y su controversial idea de edificar un muro que divida la frontera entre ambos países. Alma Siller, tomo la decisión un tanto desconcertante de regresar su visa junto a una carta en donde expresaba sus motivos.

“Por este medio, me dirijo a Uds., para hacerles llegar, por voluntad propia, la tarjeta – visa, documento con el que cruzo a su país dese que tengo uso de razón y he utilizado infinidad de veces, sin contratiempo alguno ya sea por viajes de placer con la familia, de compras, etc. los cuales disfruté.

El motivo de esta decisión es por la actitud tomada de su nuevo presidente el Sr. Donald Trump hacia mi país México y sus habitantes de lo cual me siento ofendida, es mi manera de protestar contra ello y apoyo a mi querido país y su gente.

Desearía, en su momento, una vez finalizada la gestión del Sr. Trump, solicitarla de nuevo.

Por su atención, muchas gracias.”

La mexicana que no ha parado de dar entrevistas al respecto, narra a la BBC que su decisión no fue algo espontáneo, pues asegura que desde que Trump se encontraba en campaña le comentaba a su marido que no se quería imaginar lo que podría llegar a suceder si ganara las elecciones. El día llego y Trump asumió la presidencia, por lo que ir al Consulado le pareció lo más adecuado.

Tras su llegada a la oficina consular, la señora Siller comento que todos los empleados se encontraban sorprendidos pues se presentó diciendo. “Vengo a hacer un trámite un poco inusual; vengo a regresar mi visa”. Inmediatamente los empleados se desconcertaron y tras un periodo de asombro le comunicaron que sería dada de baja del sistema aunque su visa tenía vigencia hasta el 2021.

Alma Siller vive a dos horas y media de la frontera, tiene familia en ciudades como Arizona, Las Vegas y Nueva York, por lo que sus viajes al país vecino erar recurrentes. Sin embargo, la mexicana que rechazo a los Estados Unidos se siente satisfecha de su acción, pues las declaraciones recientes por parte del Presidente de los Estados Unidos la ofendían en demasía.