Mexicanos conocen poco sobre sus derechos

Este domingo 5 de febrero se cumplió el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero a pesar de ellos, los mexicanos conocen muy poco sobre su contenido.

Ciudad de México – Con base en una investigación de Notimex, la mayoría de los mexicanos entrevistados únicamente conocen dos derechos contenidos en la Constitución, manifestación (artículo 6) y educación (artículo 3).

“La verdad no sé exactamente qué artículo nos da derecho de manifestarnos, pero sé que existe, recuerdo que en la secundaria me lo enseñaron, pero ya se me olvidó”, reconoció Juan Armenta, comerciante en un mercado público de la delegación Gustavo A. Madero.

El oriundo de la colonia Bondojito, quien acudió con familiares a un parque de la colonia Industrial, comentó que desconoce qué otros derechos y obligaciones están en la Constitución.

Sin embargo, alcanzó a recordar que en la Carta Magna están plasmados los requisitos para poder ser Presidente de la República, pero sin precisar que eso se establece en el Artículo 82.

La misma situación se repitió con Esteban Salmerón, un oficinista de la iniciativa privada, quien dijo que solo sabe que el Artículo 4 señala el derecho a la salud; y están plasmados el derecho a votar y ser votado, sin atinar que ello está en el precepto 35.

“Te mentiría si te digo que sé cuál artículo nos da derecho a ser votado y la obligación de ir a sufragar durante las elecciones, solo sé que existe”, comentó Esteban, soltero de 25 años de edad quien ha radicado toda su vida en la colonia Panamericana.

A su vez, Margarita Fierro, ama de casa de 62 años de edad, dijo que el Artículo 5 constitucional “señala la obligación de realizar el servicio militar” para los varones, debido a que su difunto esposo era parte de las Fuerzas Armadas y muchas veces se lo mencionó.

“Pero si me preguntas sobre otro artículo la verdad no sé, es bueno que en la escuela te los hagan aprender, pero en realidad solamente los jueces los conocen, la mayoría de la gente no”, reconoció la oriunda de Tacubaya, quien visitó una plaza comercial ubicada en avenida Eduardo Molina.

Las opiniones de desconocimiento de la Carta Magna se replicaron al respecto, y aumentaban si se les preguntaba a los entrevistados sobre su conocimiento de que ya existe una Constitución para la Ciudad de México.