Demian Bichir te dice qué hacer si agentes migratorios tocan a tu puerta [VIDEO]

El actor Demián Bichir ofrece una guía a los latinos en Estados Unidos y les dice qué hacer si agentes de inmigración tocan a su puerta.

A través de un video publicado en el sitio oficial de la American Civil Liberties Union (ACLU) Demián Bichir envía un mensaje a los mexicanos que por algún motivo se vieron en la necesidad de viajar a Estados Unidos y que su estancia en ese país se encuentra en riesgo por las amenazas del presidente Donald Trump.

La información de Bichir es de suma relevancia para los inmigrantes indocumentados y legalmente registrados en Estados Unidos, ya comparte las opciones y derechos con los que se cuenta en caso de que autoridades federales lleguen a domicilios latinos en busca de la deportación.

El video titulado “What to do if immigration agents are at your door” (Qué hacer si un agente migratorio está en tu puerta), ha sumado miles de vistas en YouTube y cobra fuerza ante las latentes amenazas de Donald Trump sobre el cierre de fronteras y la construcción de un muro con México para impedir el flujo de inmigrantes.