James y Susan Trephethen, originarios de Nueva Zelanda llegaron el día hoy al puerto de Huatulco en su velero ” Vicaurius”, tras 11 días de naufragio.

Un matrimonio originario de Nueva Zelanda, que habían sido reportados como desaparecidos durante 11 días, arribaron a salvo al puerto de Huatulco en Oaxaca, informaron autoridades locales.

James y Susan Trephethen navegaban en su velero “Vicarius” y estuvieron desaparecidos por más de una semana, sin embargo, esta mañana llegaron a Huatulco, en donde fueron recibidos por paramédicos de los servicios médicos locales.

Debido a la avanzada edad de la pareja, los servicios médicos procedieron a realizar las revisiones necesarias para garantizar la salud del matrimonio.

Rescatan a pescador que naufragó en Acapulco

De acuerdo con el diario Excélsior, Protección Civil indicó que también fue rescatado el pescador Efraín García, quien se encontraba extraviado desde hace una semana.

El hombre fue rescatado con vida en Acapulco, fue auxiliado y posteriormente ingresado a un centro médico de la localidad.

García Ramírez navegaba junto a otro pescador, Cristóbal Hernández Becerra, quien no pudo ser rescatado ya que murió en el mar.

El pescador rescatado relató a Humberto Cruz, de Grupo Radio Fórmula, explicó que la lancha en la que viajaban, “Playa Mar 2”, tenía un motor de unos 160 kilos y se hundió debido a la entrada de agua a cubierta.

“Volcó la lancha, se hundió, para sobrevivir mi compañero me ayudó a alivianar un poco la lancha para que flotara; me tardé dos días en quitar el motor, me lastimé los dedos y la cabeza”, relató García, según rescata Quadratín en su portal web.

“Mi compañero y yo pasamos 9 días juntos, el último día, de luna llena, Cristóbal murió. Le pedimos a Dios para salir con vida, pero el señor estaba un poco más grande, no aguantó, murió de hambre, de sed, de hipotermia”, contó. Efraín García señaló que tuvo que comer y beber sangre de patos y una tortuga que se acercaron a la lancha para poder sobrevivir.