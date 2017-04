Eva Cadena renunció a su candidatura en Morena tras aceptar que recibió 500 mil pesos de parte de “empresarios” para dárselos a Andrés Manuel López Obrador.

La candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Las Choapas, en Veracruz, Eva Cadena, renunció a su campaña, luego de que se difundiera un vídeo en el que se le puede ver recibiendo 500 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con el diario Zócalo, la candidata externa de Morena aceptó que recibió fajos de billetes en el Hotel Terranova de Coatzacoalcos, lugar al que acudió para sostener un encuentro con una presunta representante de empresarios interesados en conocer el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

“Fui en la confianza de que eran empresarios que querían hablar del proyecto. Yo aclaré que no soy cercana al licenciado (porque) no tengo un acercamiento personal o privado”, detalló la excandidata en entrevista para la Primera Emisión de Noticias MVS, según rescata el diario citado.

Cadena Sandoval indicó que el vídeo difundido esta semana por El Universal está editado, y en el mismo sólo se ve la parte en la que acepta varios fajos de billetes, pero no una en la que supuestamente dice “Yo no creo que les acepten un apoyo de ese tipo”, destaca el portal noticioso Político.

La excandidata morenista aseguró también que la recepción del dinero así como su devolución los habría hecho a título personal y al mismo intermediario, quien fue identificado como Alexis García.

“Yo asumo la responsabilidad, me pondré a disposición de la Comisión de Honor y Justicia (de Morena. Me tocó que me pusieran un cuatro, doy la cara y me pongo a disposición del partido. Caí en un error y lo asumo”, explicó Cadena Sandoval.

“Voy a declinar mi candidatura para no afectar la imagen del Partido y la del licenciado Andrés Manuel”, aseguró la excandidata.

De acuerdo con The Huffington Post, el vídeo en el que se observa a Cadena presuntamente aceptando dinero fue garbado el pasado 6 de abril, dos días después de que Obrador visitó el municipio de Las Choapas, en donde aprovechó para externar su apoyo a la candidata.