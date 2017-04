López Obrador negó haber recibido el dinero que le fue entregado a la excandidata de su partido en Las Choapas, Veracruz.

Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) volvió a tocar el tema del video en el que la morenista Eva Cadena recibe dinero para entregárselo y aseguró que “500 mil pesos es un buen billuyo, pero no me llega, es muy poca mochada para mí”.

El político tabasqueño se presentó este miércoles en un mitin de campaña con la candidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, en Ixtapaluca, en donde ironizó sobre el vídeo y aseguró 500 mil pesos son muy poco para él.

Te puede interesar: “Fue una trampa”, AMLO habla sobre la difusión del video de Eva Cadena

“Mejor que me escrituren o traspasen la Casa Blanca o el departamento de lujo que tiene en Nueva York el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares”, aseguró Obrador, según rescata el diario Excélsior en su portal web.

AMLO también negó haber recibido el dinero que le fue entregado a la excandidata de su partido en Las Choapas, Veracruz, y aseguró que le “están tirando lodo para mancharlo”.

“Un buen dinero, me iba yo a vender por quinientos mil pesos, imagínense, buen billuyo, me mandan esas mochadas, no me llega, yo creo que aplican el pica ojos famoso en el hampa del periodismo, no manchen, es muy poco de mochada”, señaló en tono sarcástico el presidente de Morena.

“Yunes tiene un departamento de lujo en Nueva York y una casa que no la tiene ni Obama en Busca del Río, cuando menos que me escriture su departamento de lujo en Nueva York (…), ese sí sería un buen noche o que Peña me trasladará la casa blanca”, continúo el aspirante a la presidencia de México.

Obrador también aseguró que está dispuesto a acudir ante la PGR para declarar dentro de las investigaciones sobre el caso de Eva Cadena, y precisó que aprovechará para denunciar y solicitar el esclarecimiento de varios actos de corrupción.

El tabasqueño reiteró su apoyo a la candidata de Morena en el Estado de México, Delfina Gómez, y aseguró que “no está sola” y que la seguirá acompañando en su campaña a la gubernatura.