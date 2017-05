Aproximadamente la mitad de la población económicamente activa ha trabajado de manera formal e informal, por tanto, su cotización en un Afore también ha sido variada, reveló la sexta Encuesta Anual de la Asociación de Afores de México (Amafore).

Ciudad de México – La encuesta en esta ocasión centro su atención en las percepciones, actitudes y comportamiento de los trabajadores en relación con el empleo formal e informal, tal como lo declaró Carlos Noriega Curtis, presidente Eejecutivo de la Amafore.

“Esta Sexta Ecuesta arroja información novedosa sobre la percepción que tienen los trabajadores formales e informales de la seguridad social, de las ventajas y desventajas que perciben de ambas situaciones, y los mecanismos de compensación de los beneficios de la seguridad social”.

Por tanto, los resultados que se obtuvieron fue que el 45 por ciento de quienes hoy tienen un trabajo formal, es decir, cotizan a algún instituto de seguridad social, han trabajado antes en la informalidad. Por su parte, 52 por ciento de quienes hoy se desempeñan en la informalidad, antes tuvieron un empleo formal.

De los beneficios de la seguridad social, los servicios de salud son los más apreciados y en segundo término las pensiones. La Encuesta muestra que contar con una pensión hace una gran diferencia en la percepción del retiro entre los trabajadores formales e informales, los primeros lo asocian con emociones como tranquilidad y felicidad, mientras que una parte importante de los segundos dice sentirse preocupado.

Los trabajadores formales reconocen la mayoría de los beneficios que reciben de la seguridad social, y en cuanto a su utilización la Afore es la que recibe la más alta calificación, pues 50 por ciento la considera como buena o muy buena.

Después de la Afore, las opiniones más favorables son para las clínicas de medicina familiar con 40 por ciento, las clínicas de especialidades y los créditos de vivienda con 36 por ciento.

Los trabajadores han identificado como desventajas de la formalidad no poder administrar su tiempo, bajos salarios, seguir órdenes, no poder tomar decisiones sobre el rumbo del negocio y pagar impuestos.

“Las desventajas más graves de la informalidad son no tener un ingreso seguro, no tener seguro médico ni derecho a una pensión o Afore y no tener acceso a créditos de vivienda (Infonavit, Fovissste)”, resaltó la encuesta.

Al respecto, el presidente Noriega acotó que la formalidad sí es una aspiración para la mayoría de los trabajadores en México, pues 75 por ciento de quienes se encuentran en la informalidad dice estar dispuesto a cambiarse a un empleo con seguridad social o prestaciones y menos de la mitad (45 por ciento) de quienes ya las tienen, renunciaría a ellas para trabajar por su cuenta.