Jorge Castañeda abandona la carrera presidencial

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Castañeda indicó que tomó esta decisión tras el triunfo de Emmanuel Macron en Francia.

Jorge Castañeda dio a conocer que abandona la carrera presidencial rumbo al 2018 y en su lugar brindará su apoyo a Armando Ríos Piter.

Meses atrás, el excanciller mexicano aseguró que buscaría la candidatura independiente a la Presidencia de la República en 2018, sin embargo, esta semana indicó que ha decidido que apoyará al guerrerense Armando Ríos Piter.

“Creo que las condiciones que existen en Francia hoy, y que dieron lugar a esta irrupción de un candidato independiente, sin partido, sin ataduras; esas condiciones existen también en México”, aunque reconoció que “no son idénticas”, destaca el semanario Proceso.

Al respecto, el excanciller aseguró que en Francia todos los candidatos compiten en cancha pareja, mientras que “en México no, porque la partidocracia mexicana legisló para que no fuera así, es decir, que se permitiera un candidato independiente, pero que no compitiera en condiciones de igualdad”.

Castañeda indicó que su esfuerzo por ser candidato “no prosperó”, pero señaló que Armando Ríos, senador independiente, es quien puede funcionar y “representa muchas de las ideas que me han inspirado a mí”.

Además de su entrevista con Ciro Gómez Leyva, Castañeda explicó la razones por las que decidió abandonar la carrera presidencial en su columna “Amarres” de El Financiero.

“Al cabo de más de un año de esfuerzos considerables, me resulta evidente que, por las razones que sean, no existen las condiciones para que ese candidato único sea yo. Sin embargo, creo que otros pueden llenar los requisitos: de frescura, de pluralidad de simpatías, de convocatoria. Uno en particular: El Jaguar”, señaló el excanciller.

“Sería mezquino y demasiado conforme al fenotipo del intelectual mexicano reconocer que yo no puedo ser, pero no apoyar a quien si puede. No soy de allí. Por eso Ríos Piter cuenta con todo mi apoyo, en esta batalla que apenas comienza”, precisó.