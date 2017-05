AMLO pide a izquierdas apoyar a Delfina o no habrá alianza rumbo a 2018

Obrador dijo que apoyar a Delfina en el Estado de México es la condición para que exista una alianza y las izquierdas vayan juntas rumbo a la elección del 2018.

El líder nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, dio un “ultimátum” este domingo a los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) para que apoyen a la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez.

Obrador dijo que ésa es la condición para que exista una alianza y las izquierdas vayan juntas rumbo a la elección del 2018.

Durante un mitin en el municipio de Naucalpan, en apoyo a la candidata morenista, Obrador dijo ante cientos de militantes que de no haber un anuncio a favor de Gómez en los próximos días de parte de las dirigencias de los partidos de izquierda, no habrá “compromiso hacia adelante”.

“Si en el Estado de México, en estos días no hay deslinde del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano y siguen apoyando a Peña Nieto y al régimen corrupto, no va a haber ningún compromiso hacia delante, en el 2018 no vamos a ir con ellos”, aseguró Obrador, según rescata la CNN.

“Estamos abiertos al diálogo, pero ahora es cuando se necesita el apoyo. Quiero ver a la gente del PRD, PT y MC convocando a los medios de comunicación para decir que se unen a este movimiento y que apoyarán a la maestra Delfina”, expresó ante los asistentes que apoyaron el llamado con un “¡ahora!, ¡ahora!, ¡ahora!”, precisó.

Según rescata El Financiero, Obrador anunció que Tatiana Clouthier, hija de Manuel J. Clouthier, excandidato presidencial del PAN en 1988, también se suma a la campaña de Delfina Gómez, y señaló que estar seguro que la militancia del PRD, PT y MC van a actuar de manera consecuente y van a votar por Morena en los comicios del Estado de México.

El político tabasqueño aseguró que los llamados a la unidad están teniendo éxito, y dijo que prueba de ello es que este domingo se unió a ellos la hija de Manuel Clouthier, una de las figuras icónicas del PAN.