Huachicoleros; un problema económico y social reflejo del México actual

Más allá de un ladrón de combustibles y creador de tomas clandestinas, el término huachicolero se convierte en el reflejo de la realidad del México actual.

Ciudad de México.- En los últimos días el sustantivo “Huachicolero” ha tomado popularidad entre la sociedad mexicana por el foco de alerta que se ha levantado en distintos puntos del país ante los riesgos que las tomas clandestinas de combustible representan para la población, pero también por las millonarias pérdidas económicas que se traducen para la industria petrolera del país, ahora pública y privada.

A pesar de que las denuncias sobre las actividades de los huachicoleros no son nuevas, por el incremento de explosiones en ductos clandestinos de combustible, las autoridades no habían mostrado la atención debida para detener este delito; una actitud que dejó crecer la gran bola de nieve que ahora amenaza no sólo la seguridad de la sociedad, sino la economía de un país.

En su columna publicada en El Financiero, ”Es la Economía”, el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF, Luis Wertman Zaslav, calificó de manera certera la actitud desinteresada de las autoridades, quienes “al fin y al cabo, supusieron que era uno más de los negocios alternos que construye una sociedad sin oportunidades reales”.

Luis Wertman Zaslav señala el problema de los huachicoleros como un asunto social y económico que se destapa con el vacío que dejan las instituciones y la intervención de grupos nacientes que lo cubren al amparo de la corrupción y la impunidad.

A pesar de que en recientes días las autoridades mexicanas han mostrado su preocupación por abordar el tema de una manera eficiente, realizando reuniones extraordinarias entre altos funcionarios de gobierno; para el experto en seguridad pública México ha hecho industrias de la pobreza, la falta de salud, la educación deficiente y la inseguridad; siendo la ordeña de combustibles un solo ejemplo de la división secundaria de un sector económico ilegal mayor.

“Tolerado por quienes deberían evitarlo desde el gobierno en diferentes niveles. En un país donde los huachicoleros de todo tipo prosperan, el resto caemos en la ruina,” destaca Wertman Zaslav en su artículo.

Con todo esto, es claro que las autoridades mexicanas deben de asumir la responsabilidad y atacar el problema de fondo y dar solución no sólo al delito del ordenamiento clandestino de combustibles por parte de los huachicoleros, sino de la situación de raíz que llevó a que México viviera esta oscura realidad.

