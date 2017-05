A pesar de las cifras positivas sobre empleo en México, el mercado laboral presenta una grave crisis debido a los bajos salarios y la falta de preparación para ocupar un puesto de trabajo.

Ciudad de México – Las pretensiones económicas que aspira tener un empleado cuando se postula a una vacante en alguna empresa se encuentran lejos de lo que se ofrece, ello porque las compañías buscan gastar menos para obtener más.

Pero lo anterior no es la única razón por la que los puestos de trabajo no se ocupan, ya que también la escasez de talento o falta de preparación hacen que un candidato no cumpla con lo solicitado por los corporativos.

“En general está siendo un buen año (para el mercado laboral), pero hay algunos temas que hay que superar de manera importante, por ejemplo, es que, aunque va creciendo el empleo, tenemos mucha informalidad, tenemos problemas de escases de talento para cubrir las posiciones que hay disponibles en el país y tenemos temas salariales con un cierto rezago”, señala Héctor Márquez Pitol, Director de Marketing, Cuentas Clave y Relaciones Institucionales en ManpowerGroup México.

En entrevista para El Semanario, el experto detalló que pasar de logran búsqueda de empleo que existe en el país, a los empleadores les cuesta trabajo por cubrir sus vacantes, ya que en la mayoría de los casos no se tiene la experiencia necesaria para el puesto (24 por ciento).

“En muchas empresas no pueden las empresas contratar gente que no tenga experiencia, y que venga a hacer el trabajo requerido cuando todavía no lo ha hecho, porque no puedes arriesgar el prestigio y la calidad de los resultados”, resaltó Márquez Pitol.

En materia salarial, indicó que en muchas ocasiones los aspirantes tienen expectativas salariales superiores a lo que ofrecen las empresas, por lo que prefieren buscar otros empleos que cubran más sus necesidades.

El tercer factor es que “no hay candidatos, la gente prefiere hacer su propio trabajo”, ello mediante el trabajo informal, ya que las personas consideran que ganarán más en ese sector que en un empleo común.

El directivo de Manpower resaltó que en muchas ocasiones el bajo salario puede verse compensado por las prestaciones y bonos que ofrece la empresa, ya que ello resulta atractivo para los aspirantes, “con ello las empresas buscan asegurar una mayor retención (de personal)”, dijo.

La empresa dedicada al Reclutamiento y Selección de personal obtuvo, en un estudio, que el por ciento, de los empleadores están enfrentado dificultad para cubrir las posiciones de trabajo.

Entre las vacantes más difíciles de cubrir son, representes de ventas, operadores de maquinaria, técnicos, personal de apoyo en oficina, ingenieros y trabajadores certificaciones.

Para evitar un menor tiempo para cubrir una vacante, Héctor Márquez indicó que Manpower hace recomendaciones a las empresas que buscan sus servicios, ofreciendo sus estudios internos y encuestas de terceros, así como asesorías, “pero en muchas veces, tiene presupuestos asignados y es difícil para las áreas de recursos humanos incrementar los sueldos, con tal de atraer al talento necesario.

Sugiere que las empresas cambien sus estrategias, ello con tal de ser más competitivos, no sólo con las empresas de su giro, sino que también con los empleados y personas que trabajan en el lugar, “si busca colocarse por arriba del promedio de la plaza, seguramente va a atraer a los candidatos idóneos”, agregó.