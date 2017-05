"No me extraña apoyo de Elba Esther a Delfina": Nuño

Este fin de semana integrantes del SNTE en el Estado de México, expresaron su apoyo a la candidata de Morena por la gubernatura estatal, Delfina Gómez.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, aseguró que no le sorprende el supuesto apoyo que la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha otorgado a la campaña de Delfina Gómez, abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al gobierno del Estado de México.

“He visto lo que ha publicado la prensa, más allá de eso no tengo conocimiento de nada. Simplemente te diría que no me extraña, lo que estás sumando son dos actores que tienen una visión muy antigua de lo que se tiene que hacer con la educación. Dos actores que ven a maestros como sujetos de control político. Que no les gusta el nuevo modelo educativo porque no quieren niños críticos”, aseguró Nuño esta mañana, durante una entrevista con Carlos Loret de Mola, destaca el portal SDP Noticias.

Las declaraciones del titular de la SEP se dieron a conocer después de que este fin de semana integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) del Estado de México, identificados con la maestra Elba Esther Gordillo, expresaron su apoyo a la candidata de Morena por la gubernatura estatal.

Este sábado, durante un evento del sindicato en Tlalnepantla, Rafael Ochoa, exsecretario general del SNTE y Fernando González, yerno de Gordillo y subsecretario de Educación Básica en el sexenio pasado (señalados ambos como presuntos operadores de Gordillo) dijeron que apoyan la campaña de Delfina, quien también es profesora.

“Es de reconocerse que un partido como Morena empodere a una maestra como Delfina“, aseguró el yerno de Gordillo al diario Reforma, según rescata la CNN en su portal web.

“Maestra Delfina, los trabajadores de la educación del Estado de México le brindamos hoy el acompañamiento y apoyo porque estamos seguros de que usted, compañera, sabe que la educación es la base sobre la cual podremos construir una vida mejor para nuestros hijos”, señaló por su parte el exsecretario general del SNTE.