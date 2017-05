La publicidad externa es ilegal en un 70%, pocos estados la regulan

La publicidad exterior anualmente deja siete mil 500 millones de pesos al año y en la Ciudad de México, alrededor de tres mil 500 millones, pero en su mayoría, este tipo de publicidad se exhibe en con irregularidades.

Ciudad de México – En la capital del país 53 empresas tiene la licencia de colocar los anuncios publicitarios pero solo tres se llevan el 50 por ciento del mercado (Vendor, Rentable y Showcase).

Además únicamente tres entidades, Ciudad de México, Yucatán y Chiapas, y 100 municipios tienen legislaciones en publicidad exterior.

“La industria de la publicidad exterior se ha convertido en un negocio redituable con gran desarrollo no solo en México sino a nivel mundial ya que representa una gran cantidad de fuentes de empleo”, puntualizó Jorge Carlos Negrete Vázquez, Presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU), en un comunicado.

Negrete Vázquez señaló que existe una gran deficiencia en cuanto a las normativas en la materia de la regulación de la publicidad exterior en el país por la falta de una ley federal, estatal y municipal, agregó que únicamente el tres por ciento de estos distritos tiene algún tipo de regulación particular.

“Aunque en la Ciudad de México exista una Ley de Publicidad Exterior desde hace casi siete años no se aplica de manera adecuada y eso se nota al tener una ciudad cubierta de anuncios publicitarios que en su mayoría son ilegales ya que se calcula que el 70 por ciento de estos están fuera de las normativas estipuladas y esto sucede porque las autoridades encargadas de hacer cumplir dichos reglamentos como lo es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), se han visto ineficientes al no ordenar dicho caos publicitario que hay en el paisaje urbano por lo que se derrama gran capital que podrían beneficiar a los ciudadanos”, mencionó el presidente de la FRRPU.

Se estima que en 2016 se invirtió alrededor de 34 mil millones de dólares en publicidad exterior a nivel mundial y en 2015 se calcula que más de cuatro mil millones de pesos en México, por lo que la publicidad exterior en nuestro país es uno de los principales medios de inversión que las marcas recurren al presentar sus campañas al colocarse en la séptima posición solo detrás de televisión, internet, radio, revistas y periódicos, según datos publicados por Statista y el Departamento de Investigación de la revista Merca 2.0.

El crecimiento del negocio de la publicidad exterior en América Latina ha sido impresionante, por lo que se estima que es la mayor tasa de desarrollo en los últimos años.

Se calcula que los ingresos de la publicidad OOH (Out Of Home), “publicidad fuera de casa” o publicidad exterior fueron de 1.48 millones de dólares en 2014, pero para el 2019 se prevé que alcance los 2.11 millones de dólares, por lo que México junto con Brasil ha acaparado la mayor parte del mercado, con un 61 por ciento del total de ingresos de la publicidad exterior en América Latina, ello con base en el estudio de PwC “Entertainment and Medio Outlook México 2015-2019”.