El PAN ha establecido alianzas electorales con el Partido de la Revolución Democrática desde el año 2010, cuando era dirigido por César Nava Vázquez.

La directiva del Partido Acción Nacional (PAN) y su dirigente, Ricardo Anaya, confirmaron que se creará un frente opositor de cara a las elecciones presidenciales de 2018 con el fin de detener el avance del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Somos los únicos que podemos echar fuera a los malos gobiernos del PRI. Sólo el PAN puede sacar al PRI”, escribió Anaya en su cuenta oficial de Twitter, poco después de que la cúpula de Acción Nacional respaldara la propuesta de su dirigente.

Aunque por el momento no se han revelado mayores detalles sobre la posible alianza, cabe destacar que de acuerdo con sus órganos directivos, citados por el diario Excélsior, el PAN ha establecido alianzas electorales con el Partido de la Revolución Democrática desde el año 2010, cuando era dirigido por César Nava Vázquez, exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón.

Se estima que estos frentes opositores han conseguido que el PAN y PRD lideren de forma coaligada un total de siete gubernaturas, tres en 2010: Oaxaca, Sinaloa y Puebla; una en 2013: Baja California; y tres en 2016: Durango, Quintana Roo y, nuevamente, Puebla.

Moreno Valle respalda alianzas

Tras darse a conocer la estrategia del PAN, el exgobernador de Puebla y presidente de la Comisión Nacional Política del CEM del PAN, Rafael Moreno Valle, respaldó la decisión del líder panista y aseguró que las alianzas han resultado benéficas para Acción Nacional.

“Para 2018 es necesario formar primero una alianza y después se podrá elegir al candidato”, apuntó Moreno Valle al recordar que su candidatura al gobierno de Puebla fue respaldada por “una coalición que resultó benéfica”, por lo cual, “el próximo año se pueden incluir a ciudadanos sin partido que deseen un mejor futuro para nuestro país”, señaló el exgobernador poblano.

AMLO pone fecha límite para alianzas

Por su parte, el líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, dio el fin de semana un plazo límite de cuatro días, que vence este martes, para que el PRD y su candidato, Juan Zepeda apoye a Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México.

“Vuelvo a llamar a los dirigentes del PRD a que se definan ahora, que digan con quién están: el pueblo o la mafia del poder”, insistió Obrador, según rescata El Universal.

“No hay en estas circunstancias término medio, no se puede aplicar la política robalera, sólo el robalo es el que anda en dos aguas. Ahora hay que definir si los dirigentes del PRD... y no es amenaza, es advertencia, no soy autoritario, no soy intransigente.

“Repito, si los dirigentes del PRD no se deslindan del PRI y del PAN, de la mafia del poder, van a dejar de manifiesto que están con Peña Nieto, por más que traten de fingir, es el momento para que los líderes del PRD declinen a favor de la maestra Delfina, en el Estado de México”, precisó el político.