El estado de Chihuahua prohibió desde 2011 la interpretación de canciones con temas del narcotráfico y su difusión en la radio.

La alcaldía del estado de Chihuahua multó con $500 mil pesos a la agrupación Los Tigres del Norte, por cantar narcocorridos durante su presentación del pasado 21 de mayo en el palenque de la Feria de Santa Rita.

De acuerdo con el portal noticioso Uno TV, durante su actuación en el palenque, la popular banda interpretó dos de sus canciones más emblemáticas: “Camelia la texana” y “Jefe de jefes”, temas que han sido descalificados por la alcaldía de Chihuahua por hablar del narcotráfico y la violencia.

Las autoridades chihuahuenses alertaron a los organizadores del evento con anticipación que debían hacer un depósito mayor a 450 mil pesos como garantía de que los artistas que se presentarían a la Feria no cantarían temas relacionadas con el crimen organizado, y en que en caso de violar esta disposición se aplicaría una multa.

“El horno no está para bollos, estamos quejándonos de la inseguridad, las adicciones, drogadicción y no podemos ver como aspiracional a esta gente, no podemos hacerle reverencia y venerar a la apología del delito”, señaló la alcaldesa María Eugenia Campos, al justificar la decisión de multar a la legendaria banda mexicana, destaca el diario Excélsior.

“Se buscará endurecer las leyes para que los grupos que vengan a tocar al municipio de Chihuahua, se lleven una multa más alta al no cumplir con la ley, indicando que más que nada hay que abonarle a la paz”, aseguró Campos.

“Tenemos que recuperar nuestro tejido social y las personas que sean nuestros ídolos no sean los narcotraficantes, sean otras personas, los héroes de todos los días que trabajan por sacar adelante a sus familias de una forma honesta”, concluyó la alcaldesa de Chiapas.

Cabe destacar que el estado de Chihuahua prohibió desde 2011 la interpretación de canciones con temas del narcotráfico y su difusión en la radio, tras un incidente en la misma feria, cuando actuaba el grupo Los Tucanes de Tijuana.