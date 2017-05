Jóvenes no están interesados en ahorrar para su AFORE, ¿Por qué?

El 93 por ciento de los jóvenes que participaron en un estudio realizado por Finx, declaró que no realiza aportaciones voluntarias a su AFORE.

Ciudad de México – Cotidianamente las personas son bombardeadas con publicidad referente a realizar ahorros para el retiro o AFORE, los cuales pueden llegar propiciar miedo con respecto a nuestro futuro, pero es algo que a los jóvenes nos parece importarles mucho.

Lo anterior lo demuestran las cifras del estudio que señalan que el 58 por ciento de los jóvenes dijo estar consciente de que para su vejez necesitará mayores ingresos de los que tiene actualmente.

Al respecto y resolviendo a la duda de ¿Por qué nos cuesta trabajo ahorrar?, Cristina Cervantes, representante de Finx, realizó los siguientes puntos clave sobre esta situación.

Tenemos serios problemas con la tentación

“Todos sabemos que sería increíble un retiro tranquilo, muchos viajes, pocas deudas, disfrutar a los nietos, etc… pero también sabemos que esta semana es el hot sale. En las finanzas sucede como con las dietas: el ‘ya ahora sí el lunes empiezo’ pocas veces da resultado”. La falta de compromiso con nuestras metas financieras provoca que caigamos en todo tipo de tentaciones que nos alejan cada vez más de nuestro objetivo. Por eso, lo primero que debemos tener claro al momento de comenzar a ahorrar es el propósito de nuestro ahorro. Tener definidas nuestras metas a corto, mediano o largo plazo nos vuelve más capaces de concretarlas y, si además nos fijamos un plazo específico para cumplirlas, la actividad se volverá retadora y motivante.

No nos gusta perder

“Imagínate que a todos nos depositaran nuestro salario bruto y, un día después, el gobierno sacara de nuestra cuenta de banco lo correspondiente a seguridad social e impuestos, y después la empresa nos quitara lo correspondiente al fondo de ahorro, ¡qué depresión! Ese dolor no nos da (o por lo menos no tan seguido) cuando, en su lugar, nos depositan sólo nuestro salario neto”. En las finanzas también aplica el “ojos que no ven, corazón que no siente”.

Nuestros mecanismos de compromiso no son los ideales

“Nos pasa también que, después de mucho pensarlo, un día nos levantamos y decidimos crear un ahorro para emergencias, contratamos un seguro de vida y abrimos un fondo de inversión. Buscamos opciones, nos aseguramos de elegir la mejor y comenzamos. ¿Cuánto tiempo crees que nos durará la motivación de cumplir con nuestras aportaciones?” La disciplina del ahorro es un músculo que debe ser ejercitado poco a poco, por lo que es aconsejable comenzar con metas pequeñas.

No nos imaginamos viejos

“Creo que a muchos nos pasa: nos imaginamos a futuro, pero no nos imaginamos viejos. ¡En serio! Imagina cómo será tu vejez y seguramente pensarás en algo como una cabaña en el campo, un atardecer hermoso desde un crucero o mil escenarios más, pero no te verás a ti mismo (físicamente) como un adulto mayor” Si no somos capaces de visualizarnos como ancianos, mucho menos comenzaremos a pensar en cómo estarán nuestras finanzas en ese tiempo. Según datos de la Amafore, sólo el 40% de los hombres y el 28% de las mujeres en México ahorran para el retiro. “Sonará simple, pero platicar con tus abuelos o incluso con tus padres ayudará un poco a que tu visión sobre el futuro comience a cambiar. Recuerda que entre más años pasen, mayores serán tus responsabilidades y ahorrar se volverá mucho más difícil”.