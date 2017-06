El 58% de los hombres se siente feliz al asistir a un concierto

Conciertos, festivales y eventos deportivos se encuentran en el top de las experiencias favoritas e inolvidables según un estudio de StubHub y Trendera.

Ciudad de México – Cada Día del Padre es una nueva oportunidad para generar y construir recuerdos memorables. Si deseamos regalar más momentos de felicidad a quien nos guió en la vida con tanto amor y dedicación, sin duda, regalarle una experiencia que recordará por siempre será la mejor opción.

Para conocer más a fondo sobre la felicidad que brindan las experiencias, StubHub y Trendera realizaron un estudio en 20 ciudades del mundo, incluyendo la Ciudad de México, y obtuvieron resultados sumamente interesantes y que son de gran utilidad para obsequiar el regalo perfecto.

La investigación indica que, de las 1100 personas encuestadas, el 58 por ciento de los hombres se siente feliz al asistir a un concierto, el 49 por ciento a festivales de música y el 55 por ciento a eventos deportivos. Además, el 30 por ciento de los hombres consultados afirman que vivir espectáculos en vivo mientras viajan es uno de sus planes favoritos, por otro lado, el 66 por ciento de ellos, responde que compartir tiempo con la familia los hace felices.

Irene Recio, Communications Manager de América Latina para StubHub, explica que “partiendo de la base de este estudio, el equipo StubHub ha querido realizar una selección de espectáculos teniendo en cuenta los gustos y la personalidad de diferentes tipos de padre para que sea más fácil decidir qué evento o experiencia regalar”. Todos queremos hacer regalos memorables y la encuesta que hemos realizado no deja lugar a dudas: lo que más valoramos de las experiencias es su capacidad para generar recuerdos”, añade Recio.

La empresa señala que si tienes un padre que le gusta el rock o que es fan de cantates y grupos de otras épocas, sin duda tu papá es del tipo “clásico” y por supuesto que es amante de los buenos eventos que le recuerden sus años mozos. Una excelente opción que seguro también disfrutarás acompañando a tu padre es comprar desde ahora boletos para el Cirque Du Soleil en tributo a Soda Stereo. Y si este año es especialmente significativo, el cartel de Rock in Rio 2017 hará las delicias de todos los papás que busquen recordar su juventud con bandas emblemáticas como Guns N’ Roses + The Who o Aerosmith.

Si es curioso y muestra entusiasmado por lo nuevo, puede que estemos ante un padre “trendy”. Si es así, una buena ocasión para estrechar lazos padre-hijo y vivir una experiencia que seguramente jamás olvidarán puedes proponerle que te acompañe al Corona Capital y que recuerde esos tiempos de festivales como Avandaro. Si es trendy del tipo rockero puedes llevarlo a disfrutar el concierto de los Red Hot Chili Peppers. Dos opciones que aseguran baile y diversión sin límites.

Si usa o usaba el pelo largo y prefiere el negro sobre todos los colores, la categoría de tu padre es “rocker” le sienta muy bien. Muy probablemente no va a querer perderse a Depeche Mode presentándose en México el próximo año con su gira Global Spirit Tour que a pesar de que falta bastante tiempo debes tomar precauciones porque los boletos volarán como pan caliente.

Si se sabe de memoria los resultados de todos los torneos o sale a correr y va al gym, tu padre es del tipo deportista , por lo que para él tienes una opción súper emocionante el próximo 29 de julio con el partido Real Madrid y Barcelona, más conocido como el Clásico español, que se juega en Miami. Según datos de StubHub, México fue uno de los países que más boletos demandó para el último Clásico jugado en España. El campeonato de Fórmula 1 también es una excelente opción si el deporte de motor

La empresa recuerda que las experiencias en vivo permanecen para siempre en nuestras memorias, es por eso que resulta una gran opción para decirle “feliz día” a papá y demostrarle todo nuestro amor. Con la gran oferta de eventos próximos la selección del regalo perfecto de la mano de StubHub está casi asegurada.