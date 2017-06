“Yo creo que no hay perdedor o ganador, creo que ganó el menos peor en Coahuila y en el estado de México”, aseguró el expresidente Vicente Fox.

El expresidente de Estados Unidos, Vicente Fox, aseguró que ganó “el menos peor” en las elecciones para gobernador que se celebraron este domingo en Coahuila y el Estado de México.

“Yo creo que no hay perdedor o ganador, creo que ganó el menos peor en Coahuila y en el estado de México. Creo que ganó una fórmula que tiene muchas posibilidades para el futuro PAN- PRD en Nayarit, puede ser PAN-PRD en el 18″, aseguró el ex mandatario en una conferencia de prensa previa a su presentación en la Universidad Regiomontana (U-ERRE).

De acuerdo con el semanario Proceso, Fox consideró que los candidatos “menos malos” gobernarán con una minoría, por lo que es necesario que se consolide el sistema de las alianzas para conformar gobiernos plurales.

Al respecto, el expresidente panista precisó que es viable una alianza entre el PAN y el PRD rumbo a las elecciones presidenciales del 2018, y señaló como ejemplo la fórmula que llevó a Antonio Echeverría García a ganar la gubernatura en Nayarit.

Previo a su plática con estudiantes de Monterrey, Fox aseguró que en estos momentos no sabe a qué partido o candidato apoyar.

“Vienen los independientes a enseñarnos mesiánicamente un nuevo camino, todavía no vemos resultados; vienen los partidos políticos con ideologías y sus dogmas y no nos dan los resultados esperados”, aseguró, según rescata el diario Vanguardia.

También advirtió que el PRI no está muerto y señaló que “sigue dando guerra”, por lo que los ciudadanos y votantes deben estar informados para poder tomar decisiones que los conduzcan de una manera más eficaz.

El expresidente aclaró que actualmente está alejado de la política y se dedica a las fundaciones que dirige junto a su esposa Martha Shagún. También aprovechó para referirse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien dijo vino a traer un barril de incertidumbre.

“No sabemos qué piensa, no sabemos para donde va y eso no puede ser conveniente para una sociedad y una comunidad que un líder no tenga claramente definido a donde va, es fatal”, señaló.