Cuidado con los créditos exprés, en su mayoría son fraudes

En este regreso a clases, es común que as personas acudan a solicitar un préstamo para los gastos que se presentan, por lo que muchos defraudadores ofrecen los llamados créditos exprés.

Ciudad de México – Ante tal situación la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), sugiere tomar precauciones con los préstamos exprés que se ofrecen de forma inmediata y sin requisitos como consultar el Buró de Crédito.

Generalmente, estas empresas operan como gestoras ante alguna institución financiera y ofrecen créditos de hasta cinco millones de pesos, sin aval ni requisitos. Sin embargo, en su mayoría, solicitan al usuario deposite algún porcentaje del monto solicitado para que el préstamo sea autorizado o bien, para sufragar los gastos de “administración y gestoría”, sin llegar a su entrega final.

La CONDUSEF te recuerda que estas empresas no están debidamente registradas ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de esta Comisión Nacional, por lo cual NO están constituidas como instituciones financieras y, por ende, la CONDUSEF no tiene facultades para atender reclamaciones en caso de algún incumplimiento.

Por ello, si requieres financiamiento te sugerimos acudir a instituciones autorizadas y supervisadas como lo son Bancos, SOFOM E.R. y E.N.R., SOCAP e incluso la Banca de Desarrollo, ya que te dan la seguridad de que, si tienes algún problema o inconformidad, puedes presentar tu queja ante esta Comisión Nacional.

La CONDUSEF te recomienda que antes de solicitar un crédito, tomes en cuenta las siguientes recomendaciones: