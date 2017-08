Acusado de haber recibido sobornos por parte de la empresa Odebrecht, Emilio Lozoya Austin vive una de las peores crisis a las que se puede enfrentar un funcionario público, y dado que el ex director de Pemex asegura que estas afirmaciones son falsas, continúa con su estrategia para limpiar su imagen pública y prepara acciones legales en contra de la empresa brasileña.

Ciudad de México.- Emilio Lozoya Austin ha negado categóricamente haber recibido sobornos por un moto de 10 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht y para confirmar su inocencia, hace apariciones públicas en donde se muestra confiado y seguro de que no ha cometido delito alguno y trata de convencer a la sociedad de que estas acusaciones son falsas.

Todo comenzó en abril de este año, cuando Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, director de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, señaló que en noviembre de 2014 pagó 5 millones de dólares al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, como “contraprestación por beneficios indebidos otorgados a la constructora brasileña”.

Pero las acusaciones no terminaron ahí, ya que unos meses después se dio a conocer que Luis Alberto de Meneses Weyll, Luiz Mameri e Hilberto da Silva también afirmaron haber dado “propinas” a Lozoya como parte de la red de corrupción que instauró Odebrecht en al menos 12 países de América Latina, por supuesto incluyendo a México.

La ruta del dinero de Odebrecht

Y según las afirmaciones de estos ex directivos de la empresa brasileña, que ahora enfrentan un juicio en Brasil por estos actos de corrupción, la relación con Lozoya Austin comenzó desde 2012, cuando se desempeñaba como el coordinador de Vinculación Internacional de la campaña del ahora presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Diversas publicaciones de medios de comunicación señalan que estas transferencias se hicieron a través de Meinl Bank de Antigua, propiedad de Odebrecht, a las empresas Zecapan S.A. y Latin America Asia Capital Holding LTD y que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), asegura que son los comprobantes de los pagos realizados a Lozoya.

Pero según el propio ex director de Pemex y su equipo de abogados, encabezados por Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth, en la carpeta de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) con folio FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, no existe ningún cargo legal en contra del ex director de Pemex.

Preparan el contra ataque

Luego de acudir a las oficinas de la PGR el día de ayer para conocer del caso y de los posibles cargos en su contra, Lozoya Austin dio una conferencia de prensa en donde enfrentó a los medios de comunicación y afirmó que “los contratos obtenidos por Odebrecht durante su gestión se adjudicaron después de un proceso de licitación, y fueron revisados y auditados”, según declaraciones que retoma Notimex.

Según declaró el propio Lozoya, “en la carpeta de investigación que acabamos de revisar, no existe un solo elemento de prueba o evidencia que acredite que yo recibí dinero de ellos ni de nadie”.

Pero el equipo de abogados de ex funcionario ya prepara su estrategia para defenderse y contra atacar, ya que según Coello Trejo, “es falso lo que le imputan al licenciado Lozoya” y además, demandarán a las personas que lo han acusado de recibir pagos o “propinas” por los 10 millones de dólares señalados.

Finalmente, como para ratificar su inocencia, Lozoya aseguró: “vengo a dar la cara y pido que nos enfoquemos en los hechos”, al tiempo que a pregunta expresa sobre si es de su propiedad un departamento en Miami, el ex director de Pemex señaló: “si alguien me encuentra algo, me comprometo a regalarte la mitad”, le dijo a la reportera que formuló la pregunta.