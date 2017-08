Estudio indica que el exceso de trabajo es la principal causa de cansancio entre los empleados

Una investigación señala que 9 de cada 10 empleados mexicanos sufre de fatiga debido al exceso de trabajo.

Ciudad de México .- Bajo el nombre de La Fatiga en las Organizaciones, México 2017, la empresa Kronos Latinoamérica realizó una investigación acerca de las principales causas para las que los trabajadores mexicanos se agotan durante su jornada laboral.

El primer factor que fue mencionado por los empleados es la carga excesiva de trabajo así como tener que realizar tiempo extra con el 54 por ciento de las menciones, en una encuesta realizada a los directores del área de recursos humanos. El rol no vinculado con la estrategia de la compañía, que implica que las actividades realizadas no impactan en la organización, es el segundo factor que causa fatiga entre la plantilla laboral, con 19 por ciento de las menciones.

En comparación 50 por ciento de las compañías consultadas en Estados Unidos consideran que la rotación anual es debido al agotamiento mental, mientras que en México, 7 de cada 10 directivos consultados señaló que menos del 10 por ciento de sus empleados cambian de trabajo debido a esto, reportó El Financiero.

Otro de los motivos para los trabajadores se agoten, no únicamente físicamente sino también mentalmente son; la falta de compañeros con habilidades correctas(15 por ciento), compensación injusta (13 por ciento), tecnología insuficiente para realizar labores y tener un mal jefe (7 por ciento).

El texto indica que la fatiga de los colaboradores es un elemento que las empresas no toman en cuenta como un factor que influye en la mayor rotación laboral que se presenta en los proyectos, “lo que refleja que el cansancio no es medido y no existen estrategias para combatirla”.

Recomendó que se deben de contar con planes para combatir estos males ya que contar con empleados sin fatiga se traduce en “una mayor rentabilidad, menor riesgos de trabajo y en un mejor clima laboral”, concluye el estudio.