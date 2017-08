Buscaran la revisión de temas como: la propiedad intelectual, la industria editorial y cinematográfica y la captación de capital para construir infraestructura cultural.

Ciudad de México – La actividad cultural no debiese ser simplemente vista como un gasto, la industria del entretenimiento y cultura genera millones de pesos, así como miles de empleos formales. Por tal motivo, considerarla una prioridad en los nuevos lineamientos de la negociación trilateral del TLCAN es menester para los negociadores mexicanos.

Ernesto Piedras, economista y especialista en temas culturales, afirmó que estará presente en las negociaciones que se llevarán a cabo en este rubro. Dijo que buscaran la revisión de temas como: la propiedad intelectual, la industria editorial y cinematográfica, la captación de capital para construir infraestructura cultural y una mejor participación en los servicios de plataformas virtuales.

Piedras, quien comentó que se busca lograr los mejores términos en la siguiente fase de negociaciones que se llevará acabo del 1 al 5 de septiembre del presente año, comentó que la Secretaria de Cultura, no es para nada ajena al tema, inclusive vislumbra esta negociación como una alta prioridad. Sin embargo, el periodista y gestor cultural, Eduardo Cruz Vázquez, dejo ver que la Secretaria de Cultura es ajena al tema.

“Invitamos a la SC, pero declinó al asegurar que no era su campo de trabajo… Después, como sabes, la SC organizó algunas reuniones en cortito, con la Secretaría de Economía, con una serie de personas que no los cuestionaría y… se cerró ese capítulo. Luego emitieron un comunicado raro, donde no mencionan los intereses del sector. En realidad, creo, ambas autoridades no quisieron que esto se moviera porque no querían incomodar a los grandes dueños del negocio”.

La industria de la cultura y el entretenimiento representa el 7.4% del PIB, junto con el turismo suman poco más del 16%, por lo que descuidar esta industria sería un severo golpe económico. Repensar la cultura no solo como un derecho de la sociedad, sino como la exportación de producciones (literarias, cinematográficas, escénicas, etc.) de alta calidad, daría pauta a un mercado el cual México nunca ha explorado.