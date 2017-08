Conoce todo lo necesario para realizar tu testamento

Un testamento es un instrumento legal que es otorgado ante un Notario público, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes y derechos cuando morimos.

Ciudad de México – El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos; y declara o cumple deberes para después de su muerte. Es un acto que se efectúa de manera personal, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte.

Cabe destacar que, en el supuesto de no dejarse un Testamento, la ley establece los herederos del difunto y las proporciones. Esta situación puede provocar que la familia del difunto enfrente gastos elevados, pérdida de tiempo, y en ocasiones conflictos entre aquellas personas que consideren tener derecho a recibir los bienes, pues tendría que tramitarse un juicio sucesorio ante el juzgado de lo familiar para determinar el reconocimiento de herederos que en muchas ocasiones puede no coincidir con la voluntad de la persona que falleció y que no formuló Testamento.

Ventajas de hacer el testamento

El otorgamiento de Testamento evita gastos mayores, pérdida de tiempo y problemas en las familias.

Al hacer un Testamento, heredamos también tranquilidad a nuestros seres queridos, porque cuando existe un Testamento no hay necesidad de pasar por un juicio sucesorio intestamentario que, dicho sea de paso, es caro, tedioso y largo.

Con el Testamento, al fallecer el testador los bienes pasarán fácilmente y de forma inmediata a las personas que el mismo testador quiera y en la proporción que él mismo disponga, protegiendo con ello el patrimonio.

Herederos, albacea y más

El gobierno federal señala que no es necesario hacer un listado de los bienes a heredar, salvo que el testador quiera dejar algún bien en especial a alguien, eso es a lo que llamamos legado. En ese caso, habrá que mencionar al Notario la ubicación exacta del inmueble o identificar con precisión el bien mueble de que se trate, así como el nombre completo de la persona a la que se le otorgará después del fallecimiento del testador.

Además, señala que el testador sigue siendo el dueño de los bienes que estén a su nombre y tiene plena libertad para venderlos, regalarlos o hacer cualquier operación con ellos mientras viva. Los bienes pasarán a ser propiedad de los herederos designados hasta el fallecimiento del testador, por lo que un Testamento no significa un impedimento para disponer de los bienes.

Así mismo explicó que un albacea es la persona designada en el Testamento para que sea responsable de hacer cumplir la última voluntad del testador.

Después de aceptar su cargo, se encargará de cuidar y dar destino a los bienes que disponga el Testamento. Su función principal, una vez fallecido el testador, es la de cumplir con el Testamento, para lo cual deberá acudir ante el Notario y presentar el acta de defunción del testador y el testimonio del Testamento.

El Notario indicará al albacea el procedimiento a seguir e iniciará el trámite sucesorio. Finalmente, elaborará la respectiva escritura de adjudicación por herencia de los bienes de la sucesión en favor de los herederos o legatarios.

El mes del testamento

Al respecto, el mes de septiembre es declarado a nivel nacional el mes del testamento que tiene como objetivo promover en favor de todos los mexicanos el otorgamiento del Testamento y contribuir a una cultura de previsión, de certeza y seguridad jurídica en el derecho a heredar.

“Fomentar la importancia de actuar responsablemente con nuestros seres queridos y no heredemos problemas”, señala la Segob.

Así mismo la SEGOB ha impulsado a los Notarios del país a participar en esta campaña para que otorguen asesoría gratuita a los ciudadanos que lo soliciten respecto de la forma de elaborar su Testamento, además de que ampliarán sus horarios de labores y reducirán los costos de honorarios hasta en un 50 por ciento.

Horarios y días de atención

Los Notarios amplían sus horarios de atención, algunos atienden sábados y domingos, aunque depende de cada notaría.

En la Ciudad de México pueden comunicarse al Colegio de Notarios del Distrito Federal a los teléfonos 55-11-18-19 y 55-25-37-95.

Para el resto del país, se pueden comunicar al Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A. C., a los teléfonos (0155) 55-14-60-58, 55-25-64-52, 55-25-64-15 y 55-25-62-54.

Cuál es costo del testamento por entidad

En la Ciudad de México el costo es de dos mil 062.12 pesos y en el resto de las entidades federativas los precios oscilan de entre 812 hasta dos mil 500 pesos

Los descuentos para otorgar Testamento en cada entidad durante la Campaña son hasta del 50 por ciento. La Campaña está vigente desde mediados de agosto y durante septiembre por ello es importante aprovechar los beneficios que ésta ofrece mientras se encuentre vigente.