El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, aseguró que los ciudadanos piden que las fuerzas del Ejército y la Marina permanezcan patrullando en las calles de dicha entidad.

Los gobernadores de Michoacán, de Tabasco, Veracruz y Quintana Roo, todos ellos salidos de las filas del PRD y el PAN, se manifestaron a favor de que las fuerzas del Ejército mexicano no regresen a sus cuarteles y continúen apoyando en las calles de sus estados.

Durante la reunión parlamentaria de los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Silvano Aureoles (gobernador de Michoacán), Arturo Núñez (Tabasco), Miguel Ángel Yunes Linares (Veracruz), Carlos Joaquín (Quintana Roo), y el gobernador electo de Nayarit, Antonio Echavarría, pidieron que las Fuerzas Armadas apoyen en tareas de seguridad, siempre en estricto apego a los derechos humanos.

En el encuentro, José Rosas Aispuro, gobernante de Durango por la alianza Pan-PRD, dijo que se deben revisar los proyectos presentados en materia de Ley de Seguridad Interior.

“Revisemos más a fondo en los proyectos que se han presentado en materia de la nueva Ley de Seguridad Interior, y que busquemos –respetando claramente los derechos humanos– poder transitar y dar en este momento la oportunidad de que el Ejército, en estricto apego a los derechos humanos, pueda ayudarnos en las tareas de seguridad”, aseguró Rosas Aispuro, según rescata Excélsior.

Durante su intervención, Miguel Ángel Yunes, señaló que se debe hacer una revisión profunda del sistema de seguridad pública y dar mayor recursos, además de una distribución más equitativa en esta materia.

Dijo también que la presencia del Ejército y de la Marina es indispensable, y aseguró que las personas no están de acuerdo en que salgan de las calles las fuerzas del Ejército y la Marina.

Al respecto, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, expresó que “en el caso de la seguridad pública debo decirlo sin ambages, que sin el apoyo de las Fuerzas Armadas no saldríamos adelante con todo lo indeseable que pudiera ser haberles dado funciones policiacas sin tener una base jurídica para ello”, destaca 20 Minutos.

Finalmente, Silvano Aureoles, explicó que la seguridad pública en el país sigue siendo un problema que se debe resolver, pero explicó que con los instrumentos disponibles en este momento esta tarea resulta imposible.

“Porque no es un tema de gobiernos o de partidos en turno, es un tema del Estado mexicano; si no se construye una determinación de Estado para hacerle frente a los problemas de la inseguridad no lo vamos a resolver”.