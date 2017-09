“Dignidad Nacional” la prioridad de Peña en el nuevo TLCAN

Defender un acuerdo de libre comercio en dónde la dignidad de México esté en tela de juicio es algo que no es remotamente posible para el gobierno de Peña Nieto.

Ciudad de México.- En pleno desarrollo de la ronda 2 de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) en México, el presidente Enrique Peña Nieto aprovechó los reflectores de su quinto informe de gobierno en Palacio Nacional para asegura que su gobierno no aceptará acuerdos que atenten contra la dignidad del país.

“El objetivo de México es consolidar este acuerdo como un instrumento de integración regional dando plena certidumbre al comercio, a las inversiones entre México, Canadá y Estados Unidos”, dijo Peña ante altos funcionarios públicos y la prensa nacional.

Mientras los negociadores de México, Estados Unidos y Canadá se encuentran discutiendo temas sensibles para el comercio trilateral en el Hotel Hayatt de la Ciudad de México, el presidente mexicano defiende públicamente la soberanía y dignidad de su país. “He dicho y reitero, no aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad nacional”, pero algo más que eso está en juego.

Los temas sensibles expuestos en las mesas de discusión incluyen las llamadas reglas de origen, que establecen qué porcentaje de partes de mercancías deben venir de los países del TLCAN para obtener beneficios arancelarios, además de las presiones por parte de Canadá y Estados Unidos sobre los bajos niveles salariales que México ofrece a la manufactura.

Entre Estados Unidos y México hay más temas sensibles que el gobierno de Donald Trump ha venido a remover, como la inmigración.

Sobre el tema, Peña Nieto afirmó que México seguirá promoviendo el reconocimiento de los migrantes por sus contribuciones y rechazó la discriminación contra ellos.

“Saludo en una manera muy afectuosa a los jóvenes beneficiados por la medida administrativa que protege a quienes llegaron en su infancia a Estados Unidos. A todo ustedes, jóvenes ‘dreamers’, nuestro mayor reconocimiento, admiración y solidaridad sin reservas”, dijo.

Mientras no se revele el fin del proceso de negociación del TLCAN, no se podrán medir la veracidad de las palabras del presidente Peña Nieto, pero los negociadores mexicanos no están cruzados de brazos ante los riesgos de un resquebrajamiento del NAFAT, lo que garantiza que el comercio mexicano no se verá afectado si el acuerdo con América del Norte llega a mal puerto.