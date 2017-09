Donald Trump cumplió una de sus amenazas migratorias al anunciar el fin de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), programa que implementó el expresidente Barack Obama para proteger a migrantes que ingresaron a Estados Unidos siendo niños y que crecieron en ese país y ahora los llamados “dreamers” han quedado a la deriva en cuanto a su situación legal, por lo que las autoridades mexicanas se preparan para proteger a los connacionales afectados.

Ciudad de México.- “Amo a los ‘dreamers’, pero no tuve opción”, dijo Donald Trump al anunciar el fin del DACA, con lo cual cerca de 800 mil migrantes, la mayoría de ellos mexicanos, se quedarán sin posibilidades de conseguir trabajo de manera legal dentro de algunos meses y con el riesgo de ser detenidos y deportados dada su situación migratoria irregular, a pesar haber crecido en ese país.

Los famosos “dreamers”, como se conoce a estos jóvenes, han quedado ahora sin ningún tipo de protección, por lo que las autoridades mexicanas han criticado esta decisión del presidente de los Estados Unidos y buscan la manera de poder ayudar a estas personas, que según algunas cifras, el 80 por ciento de ellos son mexicanos.

Como el caso de Iliana Flores, una “dreamer” de 28 años madre de dos niñas con ciudadanía estadounidense, quien ante el anuncio del fin del DACA, aseguró que su familia no abandonará Estados Unidos, según explicó a Reuters.

“En mis planes no está salir, vamos a pelear. No nos pueden deportar…Tengo dos hijos ciudadanos americanos y en México no tendrían un futuro igual. Yo no lo tuve”, agregó.

Una de las voces críticas de esta acción fue el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, quien aseguró que “es lamentable la cancelación del DACA”, pero aseguró que “México estará preparado para apoyar a los ‘dreamers’”, afirmó.

En declaraciones que retoma Notimex, el funcionario federal también aseguró que el gobierno federal ha estado trabajando en este sentido para ofrecer apoyo a los “dreamers” mexicanos; por lo que señaló: “nosotros estaremos preparados para apoyar, para acompañar sus esfuerzos, su lucha y sus sueños”.

Mientras tanto, miembros del Senado de la República pidieron al Congreso de Estados Unidos para resolver favorablemente esta situación y darle una salida definitiva que beneficie a los “dreamers”.

Mark Zuckerberg critica decisión de Trump

Por otra parte, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook y uno de los personajes más influyentes en el sector empresarial y tecnológico de los últimos años a nivel mundial, criticó duramente la decisión de ponerle fin al DACA y señaló que esta acción afecta a todo Estados Unidos.

“No es solo un error, es particularmente cruel ofrecer a los jóvenes el sueño americano, animarlos a salir de las sombras y confiar en nuestro gobierno, y luego castigarlos por ello”, indicó Mark Zuckerberg, al tiempo que señaló en su página de Facebook que “este es un día triste para nuestro país”.

También reconoció la labor que han tenido estos jóvenes dentro de la economía formal de los Estados Unidos y su aporte para el desarrollo de ese país, en donde de manera especial han crecido de manera involuntaria al ser trasladados por sus padres o familiares desde su niñez, pero que no han tenido problemas legales ni conductas antisociales.

“Los jóvenes cubiertos por DACA son nuestros amigos y vecinos. Contribuyen a nuestras comunidades y a la economía. He conocido a algunos soñadores en los últimos años y siempre me ha impresionado su fuerza y sentido de propósito. No merecen vivir con miedo”, concluyó Zuckerberg.