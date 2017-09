Robo de luz eléctrica en México, un problema que disminuye

El robo de energía eléctrica es una práctica frecuente, sobre todo en las colonias populares en donde las personas hacen sus propias conexiones o con la instalación de los famosos “diablitos” para alterar el registro de consumo en los medidores, sin embargo, esto ha disminuido en todo el país gracias a las medidas implementadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para frenar este delito.

Ciudad de México.- Reducir el robo de electricidad es uno de los grandes objetivos de la CFE, que desde 2015 ha destinado inversiones millonarias para mejorar la infraestructura y evitar la pérdida de energía, lo que ha propiciado avances importantes en esta materia, así lo aseguró Jaime Hernández Martínez, director general de esta empresa.

Una de las medidas que ha tenido mayor impacto ha sido el cambio de más de un millón de nuevos medidores eléctricos que se han instalado en la Ciudad de México, Tabasco y Estado de México, entidades donde hasta antes del 2015 se registraba un volumen alto de robo de electricidad y tan solo en el Valle de México, en 2014 se perdió 17.3 por ciento de lo generado por este delito.

Actualmente, según explicó Hernández Martínez en declaraciones que retoma Notimex, el robo de energía a la Comisión Federal de Electricidad pasó de 16 a 12 por ciento, lo que “representa un valor de alrededor de 40 mil millones de pesos al año”.

Este proceso no ha sido fácil, sobre todo con la insatisfacción de los usuraios que frecuentemente se quejan de cobros indebidos o de tarifas altísimas que no pueden pagar, a lo que la CFE argumenta que son ajustes por que tienen irregularidades en sus instalaciones que hacen que su consumo registrado, no concuerde con la cantidad de focos o aparatos eléctricos de los que disponen en sus hogares.

Continuar con la reducción del robo de electricidad

Sin embargo, la CFE continúa con su plan de reducir el robo de energía eléctrica en todo el país y calcula que para el próximo año, el promedio sea de entre 11 y 10 por ciento, “pero la meta es llegar al 6.0 por ciento, lo que registran los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, aseguró el director de la CFE.

Y el robo de energía eléctrica es considerado un delito contemplado en el Código Penal Federal, que contempla penas de hasta 10 años de prisión o multas de hasta mil días de salario mínimo.

Pero a pesar de que el promedio de pérdida de energía por este delito ha bajado, el directivo reconoció que todavía hay zonas del país en donde se registran cifras de hasta 20 por ciento, por lo que seguirán trabajando para reducir este delito con la implementación de nueva infraestructura.

“Significa que el reto aún es grande, porque tenemos que seguir dirigiendo inversiones y despliegue logístico atinado, oportuno y eficaz para continuar disminuyendo las pérdidas de energía”, señaló el director de la CFE.

Finalmente señaló que en para finales de este año, lanzarán la licitación de transmisión de la línea de corriente directa, un proyecto de infraestructura que tendrá una inversión de mil 700 millones de dólares y con el cual “se perderá menos energía cuando es transmitida a larga distancia”.