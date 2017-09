Por el momento la iniciativa opera sólo en el Edomex, pero se espera que se pueda crear una red más grande para vincular a mujeres emprendedoras mexicanas.

En pleno siglo XXI, decenas de miles de mujeres en todo el mundo trabajan y viven en condiciones menos favorables que la de los hombres. De acuerdo con los estudiosos del tema, no existen muchos puentes entre las mujeres que ofrecen productos y servicios y las mujeres que los requieren.

Por esta razón, en México, un grupo de mujeres emprendedoras ha lanzado la iniciativa #MujerEsPower, que tiene como objetivo visibilizar el trabajo de varias mujeres que ofrecen servicios y generar así vínculos que promuevan su crecimiento.

#MujerEsPower es una iniciativa para ubicar a mujeres productivas del #Edoméx, promoverlas, conectarlas y crear una red de empoderamiento pic.twitter.com/ck0KCEVdwn — #MujerEsPower (@MujerEsPower) September 5, 2017

Al respecto, Lorena Moreno, fundadora del proyecto, explicó a Notimex que por el momento la iniciativa opera sólo en el Estado de México, pero se espera que en el futuro se pueda crear una red más grande para crear sinergia con mujeres empresarias y potenciales clientes a lo largo del país.

“Es algo que puede crecer, estoy segura de que así como yo puedo ayudar a muchas mujeres, otras pueden ayudar a que la iniciativa crezca y se desarrolle”, precisó Moreno.

Y sí, las mujeres tenemos que esforzarnos el doble todos los días para demostrar que somos poderosas #MujerEsPower https://t.co/NcIh1WCnnm — #MujerEsPower (@MujerEsPower) July 11, 2017

Empoderamiento para las mujeres

Moreno detalló que uno de los principales factores del empoderamiento de las mujeres es la generación de recursos propios que les permitan no sólo cubrir sus necesidades básicas, sino también alcanzar una mejor calidad de vida.

Acercar a mujeres que ofrecen servicios con las que los necesitan no sólo fomentará la independencia de las primeras, sino que impulsará el consumo local. Es por esto que bajo el hashtag #MujerEsPower, la red que opera en Edomex detecta a mujeres que requieren apoyo pata dar a conocer su trabajo con la finalidad de hacerlo viral en la red.

En Coahuila, mujeres mexiquenses llevaron propuestas del #Edoméx para la Declaración de Principios rumbo a la #XXIAsambleaPRI #MujerEsPower pic.twitter.com/Dv2p4r1nAA — #MujerEsPower (@MujerEsPower) August 10, 2017

Los retos que enfrentan

Y es que de acuerdo con Moreno, que cuenta con una trayectoria de 18 años en el periodismo y es especialista en imagen pública, a las mujeres de México y el mundo les sigue costando más trabajo que a los hombres crecer laboralmente y tener sueldos equiparados a los que ganan los hombres, lo que las vuelve un grupo vulnerable.

“Si no nos tomamos de la mano y avanzamos juntas pues no va a haber quién lo haga”, destacó Moreno, quien precisó que en muchos casos el reto a vencer son las barreras culturales y de educación que limitan el crecimiento de las mujeres, quienes muchas veces son educadas para apoyar en casa o sólo para hacerse caso de lo necesario y no para emprender.

“Ese mito de que las mujeres no podemos trabajar juntas fue creado por una cultura de tradición machista, pero me ha tocado crecer con grandes jefas y compañeras de trabajo con las mismas capacidades y recursos para conseguir resultados, y el estilo con el que lo hacemos puede marcar la diferencia, estoy segura de que podemos trabajar juntas”, aseguró Moreno.

Con información de 20 minutos.