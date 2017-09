El peor sismo pronosticado por especialistas para México está por venir

Aunque el sismo del pasado jueves fue el más fuerte registrado en México por décadas, no es el devastador que investigadores predijeron para la Ciudad de México.

El poderoso sismo de 8.2 grados que devastó la semana pasada varias zonas de Oaxaca y Chiapas causó la muerte de al menos 91 personas, pero de acuerdo con los investigadores, podría no ser el gran sismo que se espera desde el 85.

La semana pasada, el Gobierno de la República indicó que el movimiento del jueves fue el sismo más poderoso que se ha registrado en el país en 100 años, sin embargo, Xyoli Pérez Campos, titular del Servicio Sismológico Nacional indicó que se trató sólo de uno de una serie de fuertes temblores que se pueden registrar en los próximos años.

Te puede interesar: Miedo, saqueos y más de 2 millones de personas afectadas, deja terremoto en México

En conferencia de prensa en el Instituto de Geofísica de la UNAM, el experto señaló que aún no es posible predecir un temblor, por lo que no se debe alarmar a la población, sin embargo, estuvo de acuerdo en el que ocurrió el pasado jueves no es el devastador terremoto que los expertos esperan desde 1985.

“El sismo que se ha mencionado por varios años corresponde a las costas de Guerrero en la zona conocida como el GAP de Guerrero, ahí es donde se ha comentado que se espera ese sismo magnitud 8, el del jueves está ocurriendo en la zona del Istmo de Tehuantepec”, explicó la titular del Sismológico.

Aunque el sismo del pasado jueves (8.2 grados) fue más fuerte que el registrado en 1985 (8.1), no provocó daños de gravedad en la capital del país. Esto se debió a que su epicentro se localizó en el estado de Chiapas, a una distancia de 1,000 kilómetros por lo que la onda de impactó tardo 135 segundos en sentirse.

Sin embargo, si un sismo de esta magnitud se registrara en Guerrero, el movimiento tardaría 80 segundos en sentirse en la Ciudad de México y el grado de destrucción habría sido mayor. Fue lo que ocurrió con el terremoto del 19 de septiembre de 1985, que tuvo como epicentro el estado de Guerrero y dejó en la capital un saldo aproximado de 20,000 muertos, daños por 8,000 millones de dólares y 250,000 personas damnificadas.

Cabe destacar también que la titular del Servicio Sismológico Nacional enfatizó que aunque el de jueves fue un sismo con una magnitud de 8.2, una décima arriba que el del 85, la magnitud fue un tercio menor a la reportada en ese caso.

“Es muy importante distinguir magnitud de intensidad son dos conceptos completamente diferentes, magnitud corresponde al tamaño del sismo, la energía que se libera en el lugar donde se origina, e intensidad se refiere al efecto, a la aceleración, al movimiento del terreno”, explicó la experta.

Con información de Excélsior e Infobae.