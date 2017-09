Joven zapoteco gana beca para maestría en Física en Alemania

Santiago Cruz trabaja con parejas de fotones, una partícula elemental que es responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético.

El enredamiento cuántico es una de las propiedades más misteriosas y estudiadas de la materia. Se da entre dos fotones que comparten correlación, esto quiere decir que si se lleva a cabo una acción sobre uno de ellos, el otro “sentirá” de manera instantánea la misma acción.

Las parejas de fotones y sus particulares relaciones con la materia fueron en su momento materia de estudio de importantes científicos como Albert Einstein y Max Planck, pero ahora un joven mexicano tendrá la oportunidad de aportar conocimiento en este campo.

José Tomás Santiago Cruz, estudiante zapoteco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se ha convertido en uno de los estudiantes mexicanos más destacados, luego de obtener una beca para estudiar su maestría en Física en la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg (FAU) en Baviera, Alemania.

Santiago Cruz es egresado de la Facultad de Ciencias (FC) y tuvo una estancia en el Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM. Es beneficiario del Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas (SBEI) del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC).

Pero el joven, cuya materia de estudio serán los fotones, ha decidido que antes de partir acudirá a apoyar a su natal, Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca, lugar que resultó severamente afectado tras el terremoto de 8.2 grados que sacudió el sur de México el pasado 7 de septiembre.

Tomás ha relatado que tenía varios años intentando participar en programas de intercambio, por lo que esta nueva oportunidad para poner en alto no sólo al país sino sus raíces zapotecas.

“Desde que estudiaba la licenciatura quería irme de intercambio, pero no pude por no hablar inglés. Me sentía un poco triste porque no lo podía concretar, pero el año pasado hice una estancia en el Max Planck Institute, en Alemania, y finalmente llegó la maestría en la FAU, que inicia el 16 de octubre”, relató el joven estudiante.

Santiago Cruz trabaja con parejas de fotones, una partícula elemental que es responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Se centra ahora en el estudio de la propiedad física denominada “enredamiento cuántico”, que permite que dos partículas separadas a gran distancia sean capaces de “comunicarse” sin que exista ningún canal de transmisión entre las dos.

“Lo que hago ahora es una caracterización del enredamiento cuántico; usamos un cristal que tiene propiedades no lineales y un láser”, detalló el estudiante.

“Esto puede tener muchas aplicaciones, la primera podría ser la creación de una computadora cuántica, más poderosa que las supercomputadoras actuales, que no tienen el potencial para resolver problemas pendientes en matemáticas, biología y química”, explicó.

Con información de Radio Fórmula.