Susan Clark, seguidora del West Ham United, equipo de la Liga Premier en donde milita el delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández, planea apoyar al pueblo de México al subastar una camiseta autografiada por el jugador.

A través de redes sociales, Susan, que posee un pase de temporada para todos los partidos de local de su equipo, hizo el anuncio: “Subastaré mi camiseta de local autografiada por @CH14. El 100% de la subasta ganadora será donada a la ayuda del terremoto mexicano”, siendo un ejemplo a seguir de cómo ayudar a los necesitados en momentos de crisis.

Auctioning my @CH14_ signed home shirt. 100% of the winning bid will be donated to the Mexican earthquake appeal ❤🇲🇽 pic.twitter.com/TTsZwCfN0P

— Susan Clark (@claretbluesue) September 20, 2017