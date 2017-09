Soldado que llora tras rescatar los restos de una madre e hija demuestra quién es México

El sismo ha dejado hasta el momento una cifra de más de 300 personas muertas en Ciudad de México, Puebla, Morelos, Estado de México.

No es el único que lo ha hecho esta semana, cientos de mexicanos, directamente afectados o no, han derramado más de una lágrima por las víctimas del devastador sismo que cimbró México la tarde del pasado 19 de septiembre.

No es el único, pero la imagen de un soldado que rompe al llanto después de haber rescatado los cuerpos sin vida de una madre y su hija en Morelos se ha convertido en uno de las imágenes más icónicas y dolorosas tras el terremoto de la semana pasada.

La foto del soldado llorando es de Salvador Kellerman, tío de Marco. Su esposa e hija murieron en #jojutla. #SismoMéxico2017 pic.twitter.com/fcHmYFM5Ny — ARTURO BERMUDEZ (@bermudezphoto) September 24, 2017

El sismo ha dejado hasta el momento una cifra de más de 300 personas muertas en Ciudad de México, Puebla, Morelos, Estado de México. Cientos de historias desgarradoras se han conocido desde el martes, la destrucción que el sismo ha dejado en el centro del país ha impresionado a miles, pero no los ha paralizado.

Desde el primer momento, miles de ciudadanos salieron a las calles sin esperar a los elementos del Ejército o de la Marina para auxiliar a las personas que estaban atrapadas entre los escombros. Desde ese momento las lágrimas no han parado. Lágrimas cuando se lograba un milagroso rescate, cuando los esfuerzos no eran suficientes y lo que se rescataba era un cuerpo sin vida.

También hubo lágrimas al ver la solidaridad de miles de personas que salieron a las calles para ayudar en cualquier forma en que podían: quitando escombro, regalando alimentos, medicinas y agua, llevando despensas a lugares lejanos.

Hubo lágrimas de dolor pero también de orgullo cuando un grupo de rescatistas y voluntarios entonaron de manera espontánea la canción “Cielito lindo”, justo en los momentos más críticos de la tragedia.

La imagen de este soldado llorando desconsolado nos conmueve, precisamente, porque en la última semana nos han sobrado escenas parecidas, muchas más de las que nos gustaría recordar. El soldado que aparece en la imagen somos todos nosotros, quienes a pesar de los esfuerzos no dejamos de sentir que no logramos salir victoriosos de este sismo, porque no logramos salvar a más de 300 personas y porque sentimos, lo sabemos, todavía falta mucho por hacer, todavía hay miles de personas que necesitan de nuestra ayuda.

Pero nos equivocamos. Porque en medio de todo, ha habido un pequeña, pero significativa victoria. Hemos reconocido una vez más la verdadera naturaleza de nuestra nación, ese lugar en el que nos descubrimos familiares sin compartir parentesco. El momento crítico en que reconocemos que la vida, el destino y la suerte de nuestros vecinos es tan importante y tiene el mismo valor que la de nosotros mismos.

A pesar de la desigualdad y de la corrupción, de los gobernadores ineptos y de los inescrupulosos ladrones de cuello blanco. Buena parte de nosotros nos hemos dado cuenta de que merecemos este país, merecemos a nuestros vecinos, a nuestros compatriotas, y que, en efecto, es la clase política la que no se merece a este pueblo.

Por lo pronto, incluso en lo que parece una derrota, hay un leve consuelo. Lo escribió el esposo de la mujer fallecida, el padre de una niña que no logró sobrevivir:

“Si alguien le conoce ayúdeme a llegar hasta el, para poder estrecharle mi corazón que aunque destrozado… Le estará agradecido toda la vida”, escribió Marco Gil Vela, quien en redes sociales publicó la imagen, tomada por su tío Salvador Kellerman.

“Gracias por que sin saberlo me regalaste la oportunidad de despedirme de mi esposa e hija, gracias porque sin dudarlo arriésgate tu vida bajo los escombros y junto con los demás diste hasta el último esfuerzo para rescatarle, supe que cuando viste su brazito bajo aquel escombro ese 19 de septiembre gritaste con un dolor palpable e insoportable, desgarraste tu garganta y tus lágrimas brotaron como si hubiese sido tu propia sangre quien hayabas sin vida, gracias por entregarla a mi guerrero Zeus Gonzalez (primo de mi esposa) gracias por soportar aquella loza que cayó sobre tú cara para rescatar a mi niña y sin saber gracias por hacerme soñar con un posible milagro GRACIAS A DIOS POR ALISTARTE en el EJERCITO MEXICANO Y GRACIAS A TUS TROPAS Y OFICIALES POR PONERTE AHI EN ESE PRECISO INSTANTE para darlo todo POR MIS MUJERES !!!!

2