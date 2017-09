Plaza Sésamo presenta videos de ayuda para calmar a los niños afectados por el sismo

El programa de televisión Plaza Sésamo difundió varios videos donde muestra técnicas para calmar e informar a los niños que estuvieron presentes durante los sismos que cimbraron la República Mexicana los pasados 7 y 19 de septiembre.

Ciudad de México .- Como una guia para los padres el programa educativo Plaza Sésamo compartió, en sus redes sociales, video guías para calmar e informar a los menores de edad acerca de los diversos desastres naturales, como pueden ser sismo o huracanes.

De acuerdo con El Financiero, las grabaciones fueron realizadas con asesoría de instituciones como la Cruz Roja Americana y el Child Mind Institute’s Stress, y tienen el objetivo de saber cómo actuar después de terremotos y, con ello, mantener la calma de los niños pequeños para amortiguar posibles impactos emocionales.

Los videos, ciya duración es menor a un minuto, son protagonizados por los personajes de la serie como Elmo, Big Bird y Rosita, quienes se sienten temerosos por la falta de electricidad, por el sonido de las ambulancias o por dormir solos o inseguros después de presentarse alguna emergencia y por descansar en un lugar desconocido.

Maca Rotter, quien trabaja en la televisora que transmite Plaza Sésamo, señaló a El Informador; “que esta esta guía la utiliza Sésamo en situaciones de desastre y emergencia a nivel mundial, hicimos las traducciones para tener el material disponible, ya que los niños a veces no sólo se enteran de todo sino que lo sienten más y muchas veces los papás no saben cómo explicarles lo que está pasando, de ahí que sea importante darles alternativas que desde la lógica de un niño sean claras y entendibles para ellos y no entrar en el pánico en el que está gran parte de la sociedad”.

