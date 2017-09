¡Gracias Canadá por tu apoyo a México! Así fue la ayuda que brindó Canadá tras el sismo

México – Así pues, uno de los países que prestó su atención y apoyo a México fue Canadá, emitiendo mensajes de solidaridad, apoyo en donaciones, voluntarios y hasta escuadrones caninos, la nación de la hoja de maple mostró su compromiso por apoyar a nuestro país.

En un principio, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, expresó en su cuanta de Twitter, expresó que su apoyo a los afectados por el sismo y que estaría listo para apoyar a los mexicanos en cualquier momento.

Devastating news from Mexico City. My thoughts are with those affected by today’s earthquake – Canada will be ready to help our friends.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 19 de septiembre de 2017