Las mejores maneras para calmar y ayudar a un niño después de experimentar una catástrofe natural

El 19 de septiembre ha sido un día doloroso y difícil para los ciudadanos de la República Mexicana, sin embargo, hay cierto número de ciudadanos que se deben de atender de forma especial: los niños.

Para poder ayudar y tratar con un niño se debe de realizar de manera cuidadosa y específica, después de todo, no es un adulto que pueda fácilmente comprender la crisis que está sucediendo alrededor de la Ciudad de México. Es por ello que The Huffington Post y Verne proporcionaron con algunos consejos en cómo ayudar a los niños después de experimentar un terrible suceso natural.

Habla y proporciona compañía sólo si ellos lo quieren

Un niño se incomodaría y se molestaría si invades su espacio. Recuerda que los niños revelan más sus emociones a través de emociones que con palabras. Cuando se habla con un menor afectado siempre ve su expresión; si la persona muestra signos de enojo, tristeza o desesperación, será mejor conceder su privacidad por un momento. De acuerdo con la psicología Nirka Alejos, apunta que los niños se guían a través de emociones. “La emoción está ahí y al expresarlo nos permite ver cómo nos afecta, es importante escucharlos cuando quieran hablar”, detalla la psicóloga.

También te puede interesar: Los doctores payasos, la sonrisa y alegría para los damnificados

Tienen que comprender la definición de “morir”

Dependiendo de la edad del afectado, si el niño que sufrió con este cataclismo, pero no comprende mucho la definición de terremoto, sismo o placas tectónicas, se puede explicar fácilmente por medio de una técnica de “peras y manzanas”. Sin embargo, explicar al niño la definición de la pérdida de un ser querido o el tema en general de la muerte, puede ser un tema sensible de dialogar. La mejor recomendación por parte de la psicóloga María Tovar, es por medio de un cuento infantil. No es bueno explicar el tema de manera directa y con raciocinio. Se puede definir de manera simplista que el cuerpo no tolera en ocasiones un evento como éste y que se fue a un mejor lugar. Siempre utiliza diferentes técnicas para explicar que solo palabras; dibujos puede ser una buena maña para aclarar el tema.

Aseverar la seguridad del infante

Si eres padre y cuentas con niños que se encuentran asustados por el sismo, la mejor recomendación es platicar, calmarlo y aseverar de que las cosas regresarán eventualmente a la normalidad. Es muy posible que un menor despavorido por el cataclismo quiera estar más tiempo acompañado de un adulto, por lo que recomendamos proporcionar seguridad al niño; llevarlo a lugares públicos como plazas, cines, centros de diversión o similar puede distraerlo y olvidar el terrible suceso que experimentó.

Sin embargo, no se recomienda pedir al menor que esté alegre o que suprima el miedo. Es mejor decirle que también nosotros tuvimos pavor y es normal, pues el miedo es conocido como un mecanismo de defensa, comenta la psicóloga Lina Ravines: “A un niño no se le puede pedir que esté alegres, no lo genera por sí mismo, es mejor comunicarle que nosotros tenemos miedo y está bien tenerlo”.

Déjalos ayudar a los afectados, pero con límites

Si el niño se encuentra inquieto por querer ayudar a otras personas damnificadas, son signos positivos, pues el menor está suprimiendo todo estrés e incomodidad del acontecimiento, Sin embargo, hay que establecer límites. La mejor manera de que un niño ayude a la causa es escribiendo una carta o un dibujo a otros menores que se encuentran en situaciones más difíciles.

Si el niño se encuentra gravemente afectado por el sismo, lo mejor es llevarlo con los profesionales.

El periódico El Universal declaró que si el niño se encuentra en una etapa donde no puede controlar sus emociones o muestra altos índices de miedo, estrés y agresión; la mejor recomendación es llevarlo a un hospital psiquiátrico para niños, pues es posible que el menor haya experimentado severamente, un episodio de ansiedad durante el terremoto.