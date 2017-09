Rescatan cuerpos de ocho personas en Álvaro Obregón 286

No existe una “lista oficial” de las personas que se encontraban en el inmueble a la hora del sismo, debido a que no había un registro de entradas y salidas.

La brigadas de búsqueda y rescate que trabajan en el edificio colapsado de Álvaro Obregón 286 dieron a conocer este jueves que el número de cuerpos que han sido recuperados en el inmueble asciende a 35, luego de que ayer se localizaran ocho cuerpos que estaban en grupo.

Valentín Oñate, el enlace del Gobierno de la Ciudad de México con los familiares de las personas que se encontraban en el edificio el día del sismo, informó que los ocho cuerpos recuperados ya fueron entregados a los servicios periciales y se espera que en breve sean entregados a sus familiares.

Oñate precisó que en el lugar todavía trabajan 242 brigadistas de 13 equipos diferentes, mismos que se mantendrán en el inmueble luego de que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, “ordenó que no se paren los trabajos hasta encontrarse a la última víctima”.

Cabe destacar que las autoridades de la Secretaría de Gobernación han dado a conocer que no existe una “lista oficial” de las personas que se encontraban en el inmueble a la hora del sismo, debido a que no había un registro de entradas y salidas del mismo, sin embargo, si se cuenta con una relación de las familias que buscan a familiares.

En ese sentido, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, indicó que no se puede determinar el número de personas que estaban dentro del edificio en el momento del colapso, por lo que no se cancela la posibilidad de que hubiese personas cuyas familias no estaban enteradas de que se encontraban en el lugar.

El hallazgo de este jueves resta las posibilidades de que existan más personas con vida, aunque no se descarta por completo que esto pueda pasar.

El miércoles, Campa Cifrián dijo a periodistas que “Me han dicho que hay algunos especialistas, rumores de que encontramos un espacio vital, que tiene personas vivas. Esto es falso”.