“Triangulo de la vida” no funciona en México: Cenapred

El término “Triángulo de la vida” surgió en Estados Unidos donde las estructuras son más ligeras, de madera y otros materiales, pero en México no es funcional. ¿Qué se debe hacer?

El poderoso sismo del pasado 19 de septiembre puso a prueba no sólo cientos de edificaciones, sino algunas de las prácticas que la mayoría de los capitalinos creen que se deben seguir en caso de un fuerte terremoto.

Desde hace varios años, en la capital del país se ha puesto en duda la llamada técnica del “triángulo de la vida”, así como su efectividad para salvar vidas durante una emergencia. Éste es uno de los métodos más usados durante sismos en los Estados Unidos y otros países, sin embargo, en México podría no ser procedente.

Así lo consideró Carlos Valdés González, director del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), especialista que señaló que en México no existen los llamados “triángulos de la vida”, debido a que la mayoría de los inmuebles están construidos con ladrillos, bloque y concreto, materiales que son sumamente pesados y que podrían colapsar cualquier estructura.

González indicó que el término “Triángulo de la vida” surgió en Estados Unidos “donde las estructuras son más ligeras, de madera, entonces un mueble con estas características me permite que si yo me coloco aquí, me dé un lugar seguro”.

La técnica sugiere que durante un sismo o terremoto, las personas se coloquen al lado de un mueble lo suficientemente fuerte como para resistir en caso de que una pared o parte del techo colapse, de este modo se genera un espacio seguro en el que se podrá resistir hasta ser rescatado.

Si no hay triángulos de la vida ¿qué se debe hacer?

El experto aseguró que en México, debido al peso de los edificios, lo recomendable es colocarse junto a las columnas y paredes duras, los sitios más seguros dentro de los inmuebles.

González recomendó también no salir y replegarse durante el sismo puesto que el movimiento del piso puede causar accidentes, ya que el movimiento es continúo y no hay forma en que se pueda desplazarse.

En caso de que el terremoto nos sorprenda caminando, dice el experto: “me pego a la pared y me hago bolita. Luego la gente utiliza la posición fetal, la posición fetal es hacerse bolita, cubrirse la cabeza y quedarse pegado en el pasillo, pero eso es cuando voy saliendo ya en uno de estos lugares y el sismo me sorprende ya con movimientos importantes que me impiden caminar”.

Con información de El Universal.