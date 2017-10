El jefe capitalino destacó que desde que ocurrió el sismo sólo se ha ocupado de las labores para ayudar a la Ciudad de México y a la ciudadanía afectada.

Faltan pocos días para que cierre la convocatoria para el prerregistro de los candidatos independientes de cara a la presidencia de la República en 2018, pero el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel mancera, descartó presentarse como candidato independiente a la presidencia.

Dos semanas después de que el poderoso sismo del 19 de septiembre golpeara con fuerza la capital del país, Mancera aseguró que su principal prioridad en estos momentos es atender la labor de construcción y atender a los afectados por el terremoto.

Te puede interesar: Ricardo Anaya es acusado de fraude por alterar estatutos del PAN

Cabe recordar que este 8 de octubre vence el plazo para el registro de aspirantes independientes a la candidatura presidencial, según se establece en la convocatoria del INE, luego de que el 11 de septiembre se abriera el periodo para la recepción de solicitudes, pero hasta el momento sólo cinco ciudadanos han acudido a entregar sus papeles.

“En este momento mi única prioridad es la Ciudad de México. No estamos pensando en otra cosa que no sea la tarea de reconstrucción, por lo que no estaré participando en nada de ese tema. (La candidatura independiente) la tenemos totalmente descartada”, explicó el jefe de Gobierno este martes en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

En la charla que sostuvo con Ciro Gómez Leyva, Mancera señaló que si el Frente Amplio Ciudadano elige a su candidato antes de que termine la emergencia en la Ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre, tampoco participará en el proceso electoral.

El jefe capitalino también destacó que desde que ocurrió el movimiento, sólo se ha ocupado de las labores para ayudar a la Ciudad de México y a la ciudadanía afectada.

“He sido impulsor del Frente (formado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), no lo niego ni lo negaré, creo que es la oposición que requiere el país y espero que le vaya muy bien, con fuerza y que se acuerde el avance para que sea consistente. Por ahora no participo de manera activa (en la contienda). Si mañana fuera la fecha para elegir (el registro), no estaría participando”, aseguró el funcionario.

Con información de El Financiero.