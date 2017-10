Coldplay se unirá al evento Estamos Unidos Mexicanos estrenando una nueva canción

A través de la cuenta oficial de Coldplay, la agrupación musical publicó un mensaje confirmado que tendrá un enlace en vivo presentando sus éxitos que realizará en el concierto SDCCU en San Diego. Sin embargo, lo que encendió las redes sociales de los fanáticos de esta banda inglesa, es que Coldplay anunció el estreno de un nuevo sencillo que será escuchado para los odios de los mexicanos y de los demás ciudadanos del mundo.

Este enlace en vivo se puede apreciar en televisión a través de Televisa y Univisión. Cabe aclarar que esto no significa que la banda británica visitará la Ciudad de México para unirse a los demás cantantes que estarán en Estamos Unidos Mexicanos.

Coldplay to debut brand new song for Estamos Unidos Mexicanos concert on October 8 – https://t.co/qPiUWo9k5T A pic.twitter.com/1v1o4gmWDs

— Coldplay (@coldplay) October 4, 2017