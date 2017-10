AMLO aseguró que se debe esperar a que un nuevo gobierno asuma la Presidencia para llevar a cabo la elección del fiscal general y anticorrupción en México.

Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, pidió este fin de semana a los legisladores aplazar la elección del Fiscal General de la República y el Fiscal General Anticorrupción hasta después de que se lleven a cabo las elecciones del próximo año.

A través de un vídeo compartido en sus redes sociales, el político tabasqueño aseguró que se debe esperar a que un nuevo gobierno asuma la Presidencia de México para llevar a cabo la elección de ambos fiscales, y aseguró que este aplazamiento no responde a un ánimo de venganza sino de justicia.

“No es con ánimos de venganza, no es mi fuerte la venganza, justicia no venganza. No es posible que se mantenga este régimen de corrupción y de impunidad”, aseguró Obrador.

“Se debe esperar a que pasen las elecciones y se elija al nuevo presidente de México, para decidir sobre el fiscal general de la República y sobre el fiscal general anticorrupción”, mencionó antes el líder izquierdista, quien advirtió que con independencia de los castigos a los corruptos o a quienes hayan violado la ley, sería muy incómodo que se eligiera desde este momento y hasta por 10 años al próximo fiscal de la República.

“Espero que se escuche este llamado a los legisladores y esperen a solicitar que el titular del Ejecutivo del nuevo gobierno, envíe una terna con gente honorable, limpia, abogados de prestigio, honestos, porque el principal problema de México es la corrupción y la impunidad”, señaló el líder morenista.

Cabe destacar que el dos veces aspirante a la Presidencia de México inició su mensaje destacando que el sábado se casó el exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, celebración a la que asistieron, aseguró, Carlos Salinas de Gortari, el presidente Enrique Peña Nieto, el panista Diego Fernández de Cevallos y otro personajes.

Con información de El Universal.