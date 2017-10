En México residen 19.4 millones de niñas reveló el INEGI

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México residen 19.4 millones de niñas y adolescentes menores de 18 años a propósito del Día Internacional de la Niña que se celebra cada 11 de octubre.

México – Conforme a los resultados definitivos de la Encuesta Intercensal 2015, se estima que en México residen poco más de 39 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, lo que en términos relativos representa 32.8 por ciento de la población total.

Reveló que, del total de población femenina de 0 a 17 años, 5.1 por ciento (987 mil 484) es menor a un año de edad, 27.2 por ciento, (cinco millones 274 mil 059) son niñas de uno a cinco años, 33.7 por ciento (seis millones 516 mil 148) se encuentran en un rango de edad de seis a 11 años y 34 por ciento (seis millones 581 mil 314) son adolescentes de 12 a 17 años.

Señala que durante el 2015 se registraron 11 mil 445 muertes en niñas menores de un año, dentro de las causas de muerte de este grupo de población destacan dos causas principales, las afecciones originadas en el periodo perinatal, responsables del 48.5 por ciento de las muertes en niñas menores de un año, y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas que representa 26.5 por ciento, es decir estas dos causas agruparon 75 por ciento de las muertes de niñas menores de un año.

Datos de la Encuesta Intercensal 2015, reflejan que, de cada 100 niñas de 6 a 11 años, dos no asisten a la escuela y 11.5 por ciento aún no desarrollan su habilidad de lectoescritura.

“Si una niña no recibe educación elemental que potencialice su habilidad de leer y escribir, se atenta contra un derecho universal y el efecto para quienes lo padecen resulta devastador: haciendo que las personas carezcan del reconocimiento social que merecen, presenten baja autoestima, autonomía y poca reflexión crítica; sean ‘víctimas de engaños’ y presenten limitaciones a la hora de conocer y de acceder a los derechos individuales que la ley les otorga”, comenta el INEGI.

En cuanto a las adolescentes de 13 a 15 años de edad en 2015, 5.2 por ciento o no han concluido aún la primaria, o han cursado solo preescolar o bien no cuentan con ningún nivel de escolaridad y 10.8 por ciento de ellas ya no asiste a la escuela; mientras que 15.8 por ciento de las adolescentes de 16 y 17 años, declararon no haber terminado la secundaria o tener un nivel de escolaridad menor y 67.4 por ciento de ellas tampoco asiste a la escuela.

En tanto de las adolescentes de 16 y 17 años, 69.2 por ciento asiste a la escuela, de ellas 92.6 por ciento cursa estudios de nivel medio superior o técnicos o comerciales con secundaria terminada, y siete por ciento cursa estudios de secundaria o menor nivel de escolaridad. De las adolescentes de 16 y 17 años, 30.6 por ciento no asiste a la escuela.